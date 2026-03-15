domingo 15  de  marzo 2026
JUSTICIA

EEUU ofrece recompensa de $10 millones por información de líderes iraníes

En la lista figura el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, hijo de Alí Jameneí (asesinado en Teherán en febrero)

Recompensa por líderes iraníes.&nbsp;

Recompensa por líderes iraníes. 

Departamento de Estado
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Washington.- El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de diez millones de dólares a quien aporte información sobre algunos de los líderes de Irán, en plena ofensiva estadounidense e israelí en Medio Oriente, que ya se encuentra en su día número 16.

El Departamento de Estado, a través de su programa Recompensas por la Justicia, afirma en su página web que ofrece una recompensa de hasta diez millones de dólares "por información sobre los líderes clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) y sus ramas componentes".

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"Estas personas comandan y dirigen diversos elementos del CGRI, que planifica, organiza y ejecuta actos terroristas en todo el mundo", asegura el Departamento de Estado en su web, como recogen algunos medios estadounidenses.

Además, recuerda que "el 15 de abril de 2019, el Departamento de Estado de EEUU designó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como Organización Terrorista Extranjera en virtud del artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en su versión modificada".

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Asegura que "la CGRI es responsable de numerosos ataques contra estadounidenses e instalaciones estadounidenses, incluyendo atentados que han causado la muerte de ciudadanos estadounidenses. Desde su fundación en 1979, la CGRI ha adquirido un papel fundamental en la ejecución de la política exterior de Irán".

Entre las personas incluidas en la lista figura el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, hijo del anterior líder Alí Jameneí, líder supremo durante casi cuatro décadas, que fue asesinado en Teherán el pasado 28 de febrero, el primer día de los ataques.

Ante las dudas sobre el estado de salud del nuevo líder supremo, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este viernes que estaba herido y probablemente desfigurado, pero un día después el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo de Irán.

"Seguramente verán pronto, supongo, que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo. Envió su mensaje ayer y cumplirá con sus deberes. Está cumpliendo con sus deberes de acuerdo con la Constitución y continuará haciéndolo", dijo Araqchi a la cadena de noticias MS Now en una entrevista.

En la lista de líderes por los que Estados Unidos ofrece recompensa aparecen también Ali Larijani, jefe de seguridad nacional del país, y Ali Asghar Hejazi, quien fue jefe de gabinete del ayatolá Alí Jameneí.

FUENTE: EFE

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