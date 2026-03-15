Benjamín Netanyahu aparece en un video para desmentir rumor de su muerte, tras amenaza de Irán

TEHERÁN. -En un violento mensaje, Irán lanzó una amenaza al primer ministro de Israel , Benjamin Netanyahu , convirtiéndolo abiertamente en su objetivo, en los ataques, al afirmar que lo “perseguirá sin descanso” para provocar su muerte, en una aparente muestra de endurecimiento de posiciones en el conflicto en Oriente Medio.

“Seguiremos persiguiendo sin descanso y mataremos con fuerza al criminal primer ministro sionista, si es que sigue con vida”, indicó La Guardia Revolucionaria este domingo en un comunicado emitido por su oficina y recogido por la web Sepah News, vinculada con la Guardia, informaron agencias.

Horas más tarde, Netanyahu publicó en X un vídeo en el que se le ve pidiendo un café y, con un juego de palabras, alude a los rumores iraníes que le daban por muerto. "Me apasiona el café (...) Me apasiona mi gente", usando un verbo que en hebreo podría traducirse como "me muero por un café", responde a la asistente en el video que agencias verificaron y descartan que haya sido creado por inteligencia artificial.

El mensaje iraní aparece tras versiones sobre la supuesta muerte del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, las cuales el presidente Donald Trump consideró un rumor del que no ha podido demostrarse si es o no verdad e informó que EEUU podría volver a bombardear Jarg, el centro de la industria petrolera de Irán, en apoyo a Israel.

Más ataque se Irán, Israel preparado

La amenaza coincidió con una nueva oleada de ataques iraníes con 10 misiles balísticos y drones, entre los cuales está el misil balístico de combustible sólido 'Sejil', contra sectores industriales en Israel y fuerzas de EEUU en la región, según el comunicado del cuerpo militar del régimen islámico, dijo la agencia Mehr.

Aunque no especificó de cuál país se trataba, otro reporte mencionó a Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Tras asegurar que lanzó drones destructivos contra la base Al-Zafra de las fuerzas estadounidenses en EAU, que "jugó un rol de apoyo e inteligencia en ataques contra Irán", amenazó con más ataques.

"Continuarán los ataques potentes contra objetivos, centros e intereses de EE.UU. y el régimen sionista (en alusión a Isarel) hasta que el agresor se rinda y sea castigado", precisó la nota.

Mientras, el Ejército israelí afirmó este domingo que tiene suficientes interceptores de misiles, ante las andanadas recibidas en los últimos días por parte de Irán y de la milicia chií libanesa Hizbulá, y aseguró: “Nos preparamos para una guerra larga”.

La Fuerza Aérea israelí llevó a cabo una operación en el oeste de Irán, y abatió a soldados iraníes vinculados a la formación de drones , que huían de un bombardeo en un sitio de almacenamiento y lanzamiento, informó un comunicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) difundido por X.

Misil estratégico

El misil 'Sejil' tiene un alcance de hasta 2.000 kilómetros, unos 20 metros de largo, 23 toneladas de peso y ojivas de entre 500 y 1.000 kilos.

Se asegura que permite lanzamientos rápidos desde plataformas móviles y fue probado con éxito en 2009, señalaron reportes.

Este proyectil "estratégico" se empleó en la 54 oleada junto a misiles 'Khorramshahr' (ojivas de 2 toneladas), 'Kheibar Shekan', 'Qadr' y 'Emad' contra centros de gestión aérea, industrias militares y concentraciones de tropas israelíes, precisó la nota.

Este domingo en la madrugada de este domingo, dos personas resultaron heridas de forma leve en la localidad de Jolón, a las afueras de Tel Aviv, tras uno de los múltiples ataques con misiles desde Irán , informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).

FUENTE: Con información de EFE. Europa Press