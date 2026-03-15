domingo 15  de  marzo 2026
CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO

Benjamín Netanyahu aparece en un video para desmentir rumor de su muerte, tras amenaza de Irán

La Guardia iraní dijo que perseguirá sin descanso al primer ministro de Israel Y anuncia otra oleada de ataques contra centros israelíes y de EEUU en la región

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

@netanyahu / X
Mojtaba Jameneí, nuevo jefe de Irán.

Mojtaba Jameneí, nuevo jefe de Irán.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEHERÁN.-En un violento mensaje, Irán lanzó una amenaza al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convirtiéndolo abiertamente en su objetivo, en los ataques, al afirmar que lo “perseguirá sin descanso” para provocar su muerte, en una aparente muestra de endurecimiento de posiciones en el conflicto en Oriente Medio.

“Seguiremos persiguiendo sin descanso y mataremos con fuerza al criminal primer ministro sionista, si es que sigue con vida”, indicó La Guardia Revolucionaria este domingo en un comunicado emitido por su oficina y recogido por la web Sepah News, vinculada con la Guardia, informaron agencias.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
CASA BLANCA/ANáLISIS

Trump apuesta al "jaque mate" con Irán, Venezuela y Cuba
Imagen de archivo de la isla de Jarg. El Ejército iraní aseguró este sábado que destruirá toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos en Oriente Medio si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní de Jarg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica. 
TENSIONES

Irán amenaza con atacar empresas de EEUU si se golpea su infraestructura energética

Horas más tarde, Netanyahu publicó en X un vídeo en el que se le ve pidiendo un café y, con un juego de palabras, alude a los rumores iraníes que le daban por muerto. "Me apasiona el café (...) Me apasiona mi gente", usando un verbo que en hebreo podría traducirse como "me muero por un café", responde a la asistente en el video que agencias verificaron y descartan que haya sido creado por inteligencia artificial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/netanyahu/status/2033190035764232360&partner=&hide_thread=false

El mensaje iraní aparece tras versiones sobre la supuesta muerte del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, las cuales el presidente Donald Trump consideró un rumor del que no ha podido demostrarse si es o no verdad e informó que EEUU podría volver a bombardear Jarg, el centro de la industria petrolera de Irán, en apoyo a Israel.

Más ataque se Irán, Israel preparado

La amenaza coincidió con una nueva oleada de ataques iraníes con 10 misiles balísticos y drones, entre los cuales está el misil balístico de combustible sólido 'Sejil', contra sectores industriales en Israel y fuerzas de EEUU en la región, según el comunicado del cuerpo militar del régimen islámico, dijo la agencia Mehr.

Aunque no especificó de cuál país se trataba, otro reporte mencionó a Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Tras asegurar que lanzó drones destructivos contra la base Al-Zafra de las fuerzas estadounidenses en EAU, que "jugó un rol de apoyo e inteligencia en ataques contra Irán", amenazó con más ataques.

"Continuarán los ataques potentes contra objetivos, centros e intereses de EE.UU. y el régimen sionista (en alusión a Isarel) hasta que el agresor se rinda y sea castigado", precisó la nota.

Mientras, el Ejército israelí afirmó este domingo que tiene suficientes interceptores de misiles, ante las andanadas recibidas en los últimos días por parte de Irán y de la milicia chií libanesa Hizbulá, y aseguró: “Nos preparamos para una guerra larga”.

La Fuerza Aérea israelí llevó a cabo una operación en el oeste de Irán, y abatió a soldados iraníes vinculados a la formación de drones , que huían de un bombardeo en un sitio de almacenamiento y lanzamiento, informó un comunicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) difundido por X.

Misil estratégico

El misil 'Sejil' tiene un alcance de hasta 2.000 kilómetros, unos 20 metros de largo, 23 toneladas de peso y ojivas de entre 500 y 1.000 kilos.

Se asegura que permite lanzamientos rápidos desde plataformas móviles y fue probado con éxito en 2009, señalaron reportes.

Este proyectil "estratégico" se empleó en la 54 oleada junto a misiles 'Khorramshahr' (ojivas de 2 toneladas), 'Kheibar Shekan', 'Qadr' y 'Emad' contra centros de gestión aérea, industrias militares y concentraciones de tropas israelíes, precisó la nota.

Este domingo en la madrugada de este domingo, dos personas resultaron heridas de forma leve en la localidad de Jolón, a las afueras de Tel Aviv, tras uno de los múltiples ataques con misiles desde Irán , informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).

FUENTE: Con información de EFE. Europa Press

Temas
Te puede interesar

Netanyahu anuncia que Israel destinará presupuesto especial para enfrentar a Irán

EEUU y China abordan tema de tierras raras en ronda de negociaciones comerciales en París

Respuesta defensiva de Irán disminuye cada día

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York, EEUU, el 5 de enero. 
JUSTICIA

Fiscalía rechaza anular los cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por narcoterrorismo

El toletero Vinnie Pasquantino, de Italia, recibe un baño de agua por parte de sus compañeros tras una victoria en el Clásico Mundial de Béisbol, el 11 de marzo de 2026.
BÉISBOL

Italia elimina a Puerto Rico y se mete entre los cuatro mejores del Clásico Mundial

Brayan Rocchio en un juego de spring training
BÉISBOL

La sorpresiva Italia suma otra pieza venezolana en el Clásico Mundial de Béisbol

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO

Benjamín Netanyahu aparece en un video para desmentir rumor de su muerte, tras amenaza de Irán

Alcalde Bryan Calvo, crea la task force sobre los condominios en Hialeah.
CONFLICTOS ENTRE PROPIETARIOS

Crisis en condominios impulsa nueva task force en Hialeah

Te puede interesar

Alcalde Bryan Calvo, crea la task force sobre los condominios en Hialeah.
CONFLICTOS ENTRE PROPIETARIOS

Crisis en condominios impulsa nueva task force en Hialeah

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente de EEUU, Donald J. Trump y su homólogo de China, Xi Jinping se reunieron en Corea del Sur en 2025.
COMERCIO

EEUU y China abordan tema de tierras raras en ronda de negociaciones comerciales en París

Imagen referencial. 
EMPLEO

Nueva York abre convocatoria para dirigir cárceles de la ciudad, con sueldo de hasta $180.000

Fotografía cedida este domingo por la agencia Andina que muestra a Napoleón Becerra García, candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú). 
SUCESOS

Fallece el candidato presidencial peruano Napoleón Becerra en un accidente de tránsito

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO

Benjamín Netanyahu aparece en un video para desmentir rumor de su muerte, tras amenaza de Irán