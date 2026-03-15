domingo 15  de  marzo 2026
RECHAZO

Cacerolazos y protestas marcan otra noche de tensión en varias regiones de Cuba

Organizaciones civiles y periodistas independientes recopilaron evidencias de protestas, bloqueos de calles y presencia policial en distintos puntos de la Isla

Cubanos toman las calles de la isla en numerosas protestas

Cubanos toman las calles de la isla en numerosas protestas

Cortesía ADN CUBA
Mujeres salen a las calles cacerola en mano a protestar contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel exigiendo el restablecimiento de la luz.&nbsp;

Mujeres salen a las calles cacerola en mano a protestar contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel exigiendo el restablecimiento de la luz. 

AFP
Los cubanos usan ollas para reclamar electricidad durante la tercera noche de apagón nacional en La Habana el 20 de octubre de 2024.

Los cubanos usan ollas para reclamar electricidad durante la tercera noche de apagón nacional en La Habana el 20 de octubre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA.— Varias zonas de La Habana, poblados de Mayarí y barrios de Santiago de Cuba registraron protestas, cacerolazos y bloqueos de calles durante la noche del sábado 14 de marzo, según reportes de activistas y periodistas independientes.

La organización de la sociedad civil Justicia 11J informó que recopiló evidencias de cacerolazos en varios municipios de la capital cubana, entre ellos Plaza de la Revolución, Habana del Este, Diez de Octubre, Centro Habana y San Miguel del Padrón, donde también se escucharon consignas de protesta.

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"Cacerolazo"

La periodista independiente Yoani Sánchez reportó en redes sociales un “cacerolazo fuerte en Nuevo Vedado, cerca de Boyeros y Tulipán”, en una zona próxima a sedes del aparato gubernamental como el Comité Central del Partido Comunista, el Consejo de Estado y edificios del Ministerio de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior.

Los reportes se producen en medio de un despliegue policial reforzado en zonas céntricas de la capital. En días recientes, publicaciones en redes sociales han mostrado caravanas de autos patrulla y presencia de vehículos de tropas especiales en diferentes puntos de la ciudad.

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"Represión"

Este panorama contrasta con la paralización casi total del transporte público en la isla debido a la escasez de combustible, una situación que se ha agravado desde inicios de año tras la interrupción de envíos de petróleo desde Venezuela y México, según reportes independientes.

El periodista cubano José Raúl Gallego, residente en México, citó información enviada desde San Antonio de los Baños, donde, según testimonios, se desplegaron efectivos de tropas especiales, miembros de las Fuerzas Armadas y policías en varios puntos del municipio.

“Están pidiendo el carnet de identidad a todo el que pasa por allí. La unidad de policía está acuartelada hasta nuevo aviso”, señaló Gallego citando fuentes locales.

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"Manifestaciones"

En poblados del municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, también se registraron manifestaciones. De acuerdo con Justicia 11J, las protestas incluyeron cacerolazos, bloqueos de calles y una caminata de residentes que repetían consignas contra el régimen.

En el batey del central Guatemala —antiguo Preston— decenas de pobladores salieron a las calles, y se reportaron tensiones cuando fuerzas de seguridad intentaron dispersar la protesta.

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Mientras tanto, en Santiago de Cuba, el periodista independiente Yosmany Mayeta informó que vecinos del reparto Micro 9, en el distrito José Martí, salieron a la calle tras permanecer varias horas sin servicio eléctrico.

Según testimonios citados por Mayeta, durante la protesta algunos residentes gritaron consignas como “Libertad” y “Abajo la dictadura”, mientras que varios contenedores de basura habrían sido incendiados en una avenida cercana.

El reportero señaló que fuerzas de seguridad acudieron al lugar con patrullas policiales, vehículos de traslado de detenidos y agentes de unidades especiales. De acuerdo con residentes citados por el periodista, se produjeron varios arrestos durante el operativo.

Entre los detenidos, vecinos identificaron a dos hombres conocidos como Rastafari o Yaman y a otro residente llamado Leonis. También se reportó que una mujer embarazada y la hija menor de uno de los detenidos habrían resultado golpeadas presuntamente por agentes vestidos de civil.

Mayeta indicó además que la ciudad permanece bajo fuerte presencia policial, con vigilancia reforzada en zonas como los accesos a Micro 9 y la Plaza de Marte, donde se encuentra la sede provincial del Partido Comunista.

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Las protestas se producen después de que la noche del viernes residentes de Morón salieran a las calles frente a una estación policial local. Según reportes difundidos en redes sociales, la sede del Partido Comunista en la localidad resultó dañada durante los disturbios.

En los últimos meses se han multiplicado en Cuba las manifestaciones vinculadas a apagones prolongados, escasez de combustible y el deterioro de las condiciones de vida, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil y reportes de periodistas independientes.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba/Redes Sociales

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