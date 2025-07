Jugador de los Marlins cobra venganza ante su exequipo previo al Juego de Estrellas

Dicen que la venganza nunca es buena, pero cuando se trata simplemente del plano deportivo, no parece haber nada malo con ella. Kyler Stowers , por ejemplo, se sacó una espinita importante en la jornada de este pasado domingo, cuando castigó sin piedad a los Orioles de Baltimore , rival de sus Marlins de Miami en dicha jornada y el equipo que lo cambió el pasado mes de julio.

"Mucho agradecimiento", le comentó Stowers al portal oficial de su club sobre lo que siente al mirar hacia atrás en su carrera. "Muy agradecido por el apoyo que he recibido en Miami. No quiero decir que no lo tuve en Baltimore, porque sí lo tuve. Solo es divertido conseguirlo con estos chicos", añadió.

Sin embargo, por muy bien que se haya podido sentir el batear de esa manera ante su antigua organización, Stowers dejó claro que no se trata de nada personal contra los Orioles, una divisa que le brindó una gran oportunidad en su trayectoria profesional.

"En verdad están apoyándonos a Connor (Norby) y a mí en esta serie, así como todos hemos hecho por varios jugadores que han enfrentado a sus exequipos", explicó. "Tengo mucho amor por la organización de los Orioles, pero definitivamente se sintió muy bien tener un juego así contra ellos".

Más registros para los libros

Stowers también se convirtió en el quinto pelotero en conectar un trío de bambinazos ante el conjunto que lo cambió en la temporada previa o en la misma campaña. El estelar Cody Bellinger, de los Yanquis de Nueva York, sacudió tres vuelacercas contra los Cachorros de Chicago el pasado viernes por la noche.

Es la cuarta ocasión en la historia de los Marlins en la que uno de sus bateadores conecta por lo menos tres jonrones en un juego. De los 25 cañonazos de Stowers en su carrera como ligamayorista, 21 han llegado con el uniforme de Miami y 19 en este torneo.