Campeones del US Open recibirán un premio menor en 2020

De esos 53,4 millones de dólares, 7,6 millones estarán dedicados a apoyar a tenistas que han visto afectados sus ingresos por la pandemia de coronavirus, que forzó una suspensión de casi cinco meses de los circuitos ATP y WTA.

"La distribución del dinero de los premios para el US Open 2020 es el resultado de una estrecha colaboración entre la USTA, la WTA y la ATP, y representa un compromiso para apoyar a los jugadores y su bienestar financiero durante un tiempo sin precedentes", dijo Mike Dowse, director ejecutivo de USTA.

Bajo el nuevo esquema de premios para el Abierto, que se disputará del 31 de agosto al 13 de septiembre en Flushing Meadows, Nueva York, los ganadores de las categorías individuales masculina y femenina obtendrán cada uno 3 millones de dólares.

En la edición de 2019, que tuvo un monto total de premios de unos 57 millones de dólares, los ganadores individuales recibieron 3,85 millones, la cifra más alta de la historia del torneo.

En cambio, el Abierto decidió aumentar un 5 por ciento los premios de los tenistas que superen la primera ronda (61.000 dólares frente a 58.000 de 2019) y mantener el mismo monto para las segundas y terceras rondas.

También cayó el monto dedicado a los ganadores en la categoría de dobles, tanto masculina como femenina, que este año se redujo a 400.000 dólares por cada equipo desde los 740.000 de 2019.

El español Rafael Nadal anunció el martes que no defenderá el título del US Open al explicar que no quería viajar durante la pandemia. Tampoco se apuntó Ash Barty, la actual número uno del ránking femenino, pero competirán en Nueva York la vigente campeona, la canadiense Bianca Andreescu, y la estadounidense Serena Williams.

El US Open comenzará en Nueva York el 31 de agosto, su fecha original. Se trata de algo inusual en el calendario deportivo este año. El tenis profesional quedó paralizado en marzo debido a la pandemia, con lo que muchos jugadores, entrenadores y otros dejaron de percibir ingresos.

La gira femenina se reanudó esta semana en Palermo, Italia. El circuito masculino se pondrá en marcha más adelante este mes.