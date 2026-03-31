martes 31  de  marzo 2026
SUCESOS

Muere acosador de Billie Eilish al ser arrollado por un tren en Nueva York

Fuentes policiales informaron a los medios locales que los investigadores creen que el incidente fue accidental

Billie Eilish asiste a la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Billie Eilish asiste a la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Amy Sussman / Getty Images via AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Un hombre que provocó que Billie Eilish solicitara una orden de alejamiento tras aparecerse repetidamente frente a su casa en Los Ángeles, falleció tras ser atropellado por un tren del ferrocarril de Long Island (LIRR), Nueva York.

Según Vice, Prenell Rousseau fue arrollado por un tren del LIRR que se dirigía hacia el este en Westbury, Nueva York, aproximadamente a las 5:38 a. m. del miércoles 25 de marzo. Rousseau, residente de Farmingville, estaba corriendo cerca de las vías cuando ocurrió el accidente.

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Fuentes policiales informaron a los medios locales que los investigadores creen que el incidente fue accidental.

Acoso

La muerte de Rousseau reavivó de inmediato la relación de la familia Eilish, que pasó varios días lidiando con él frente a su casa en mayo de 2020. En el punto álgido de la pandemia de COVID-19, Rousseau supuestamente se presentó en la propiedad siete veces en un lapso de dos días.

Las grabaciones de vigilancia y los documentos judiciales muestran que tocó el timbre repetidamente, caminó de un lado a otro frente a la puerta y se negó a irse incluso después de que el padre de Eilish le dijera por el intercomunicador que se había equivocado de dirección.

Cuando Rousseau regresó más tarde esa noche, la familia de Eilish llamó a seguridad privada. Según la solicitud de orden de alejamiento presentada por la cantante, permaneció en el porche esperando su llegada.

Un juez le concedió posteriormente a la cantante una orden de alejamiento de tres años.

Tres años después, Eilish obtuvo otra orden de alejamiento contra un hombre diferente, Shawn Christopher McIntyre, de 53 años. McIntyre envió cientos de mensajes a Eilish y a sus familiares, profesándole amor a la cantante y profiriendo amenazas violentas contra su hermano, Finneas. Eilish afirmó que finalmente localizó su domicilio y se presentó frente a la casa con una frecuencia muy similar a las visitas anteriores de Rousseau.

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