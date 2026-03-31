Defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores insisten en que se les permita compartir pruebas

Abogados de Maduro y Flores alega que prohibición de la Fiscalía Federal impediría la defensa de los acusados

NUEVA YORK.- Pese a que la Fiscalía Federal de Nueva York rechazó la petición del equipo de defensa de Nicolás Maduro y de Cilia Flores de compartir evidencias con coacusados no detenidos, los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly insiste ante el juez Alvin Hellerstein en que les permitan compartir las evidencias.

Pollack y Donnelly alegan que prohibir el acceso a materiales probatorios impediría a los acusados consultar con cuatro de los coacusados, entre ellos el ministro del Interior de Venezuela , Diosdado Cabello .

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La defensa advierte que la medida de la Fiscalía viola derechos constitucionales y obstaculizaría la investigación de los cargos más sustantivos del caso, como el delito de narcoterrorismo.

La parte acusadora afirma que compartir las pruebas puede poner en riesgo a testigos e informantes.

El equipo de defensa presentó el 30 de este mes una carta ante el juez Hellerstein para oponerse a un punto clave de orden de la Fiscalía Federal.

Se explicó que el punto 13 de la orden de la Fiscalía es la que determina que las defensas de los acusados compartan el material probatorio con Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Ernesto Maduro Guerra y Héctor Rusthenford Guerrero. El escrito fue presentado mediante el sistema electrónico del tribunal.

Pollack y Donnelly advierten en el documento que aplicar esa restricción “limitaría severamente la capacidad de Maduro Moros y Flores de Maduro de investigar las evidencias y defenderse plenamente de los cargos”.

La defensa plantea que la restricción, de aprobarse tal como la propuso la Fiscalía, violaría las garantías de la Quinta y Sexta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, que protegen el derecho a un juicio justo y a una defensa plena.

Citaron jurisprudencia del Segundo Circuito de Apelaciones para sostener que “el gobierno no tiene ningún derecho especial o privilegio para controlar el acceso a los testigos del juicio”.

Pollack y Donnelly presentaron una propuesta que consiste en permitir consultar a los cuatro coacusados bajo reglas de confiabilidad estricta para no comprometer a testigos protegidos en Estados Unidos.

El proceso, ahora por la respuesta a este punto clave para la etapa de revelación de pruebas previo al juicio

La siguiente audiencia en el caso, que tiene como acusados principales a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, será ante el juez Hellerstein en el tribunal federal de Manhattan.

Maduro y Flores fueron capturados en Venezuela por una fuerza élite estadounidenses y trasladados al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

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Los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores solicitaron al juez Alvin Hellerstein rechazar una orden de la fiscalía que prohíbe compartir evidencias con coacusados no detenidos. La defensa… pic.twitter.com/WZi1rE1IQc — EVTV (@EVTVMiami) March 31, 2026

FUENTE: Con información de EVTV Miami