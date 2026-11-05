Cinco momentos memorables de Cristiano Ronaldo con Portugal

El atacante portugués Cristiano Ronaldo anota un gol que fue posteriormente anulado en un partido contra Gales, el 24 de septiembre de 2026.

PARÍS.- Mejor jugador de la historia de Portugal, Cristiano Ronaldo puso fin a su carrera internacional. En 23 años, ha dejado una huella única con el combinado luso, cuya camiseta ha vestido en 234 ocasiones, marcando 146 goles.

Estos han sido cinco de los grandes momentos de sus 23 años vistiendo la elástica de la selección portuguesa:

2013: CR7 gana el pulso a "Ibra"

Tras ganar 1-0 en el partido de ida gracias a un tanto de su emblemático CR7, Portugal viajó a Suecia con la misión de no dejarse sorprender ese 19 de noviembre de 2013, en la vuelta de un repechaje que daba acceso al Mundial de Brasil 2014.

Ronaldo puso a su país en el buen camino al abrir el marcador, pero su alter ego sueco, Zlatan Ibrahimovic, respondió con un doblete que puso las espaldas en todo lo alto.

Asumiendo la responsabilidad de evitar el desastre, Ronaldo marcó dos nuevos goles, en solo dos minutos, y le dio a Portugal el boleto a Brasil, en una noche apoteósica que se recuerda como una de las más brillantes de la carrera del astro.

2016: las lágrimas antes del éxtasis

Recién proclamado campeón de Europa con el Real Madrid, CR7 soñaba con lograr su primer gran título con Portugal en la Eurocopa de Francia 2016.

Pero el torneo no empezó bien para los lusos, que no ganaron ningún partido en su grupo (tres empates), a pesar de lo cual se clasificaron a las rondas de eliminación directa, donde avanzaron hasta la final, en la que partieron con el cartel de víctimas ante la anfitriona Francia.

Portugal ya había perdido la final europea como local ante Grecia en 2004, en el primer gran torneo de Cristiano Ronaldo.

El atacante portugués Cristiano Ronaldo reacciona durante un partido entre su selección e Irlanda, el 11 de octubre de 2025. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Lesionado en el minuto 25 ante los franceses, Cristiano dejó el césped del Estadio de Francia llorando de rabia.

Terminó la final en la banda, junto al seleccionador Fernando Santos, dando instrucciones a sus compañeros.

Un tanto de Eder en la prórroga hizo que Portugal se proclamara campeón de esa Eurocopa 2016, en el mayor éxito de la historia de esa selección hasta el momento.

2018: triplete a España

En un momento de esplendor en su carrera, después de tres Champions consecutivas con el Real Madrid, Cristiano Ronaldo inició el Mundial de Rusia 2018 a lo grande, precisamente contra España.

Ese 15 de junio de 2018 en Sochi, el capitán portugués no perdió el tiempo: después de solo cuatro minutos, provocó y marcó un penal, batiendo a David de Gea.

Diego Costa igualó para España y Cristiano volvió a poner en ventaja a su equipo... hasta que de nuevo Costa equilibró el marcador.

España llegó a ponerse 3-2 arriba, con una soberbia medio volea de Nacho, pero el atacante luso guardó un último as en la manga y en los últimos minutos, con un disparo de falta que metió por la escuadra, estableció el 3-3 final y un triplete memorable.

2025: 40 años no son nada

La Liga de Naciones de la UEFA decidida en junio de 2025 se convirtió en una nueva reivindicación de Cristiano Ronaldo.

Marcó en cuartos ante Dinamarca y luego en semifinales ante Alemania. Pero Cristiano, ya cuadragenario, le ganó a España en los penales en la final de Múnich, para que Portugal se llevara su segunda "Nations", seis años después de la primera.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo hace gestos durante un partido entre su selección y Hungría en el estadio José Alvalade en Lisboa, el 14 de octubre de 2025. AFP

España llegó a adelantarse en dos ocasiones en el partido, pero Portugal respondió en ambas.

Ronaldo fue el autor del gol para el empate 2-2, que terminó llevando a la resolución en una tanda de penales en la que él no participó porque había sido ya reemplazado, pero en la que vibró como un hincha más y como había hecho en la final de la Eurocopa en 2016.

2026: la despedida

En el duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026, Ronaldo tuvo un pulso ante su excompañero del Real Madrid, Luka Modric, en un Portugal-Croacia apasionante.

Una de las dos superestrellas iba a despedirse del Mundial, quizás para siempre, y Croacia se adelantó en el marcador.

Fue entonces cuando Ronaldo apareció para relanzar a su equipo: marcó un gol, aunque fue anulado por fuera de juego, y luego soltó su frustración anotando de penal.

El gol del triunfo 2-1 para los lusos lo firmó después Gonçalo Ramos, para una victoria sufrida y agónica.

El sueño, no obstante, se esfumó unos días después en Dallas cuando España eliminó a Portugal en octavos.

FUENTE: AFP