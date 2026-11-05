Trump augura un "gran acuerdo" sobre Ucrania que podría incluir a Europa tras reunión con enviado de Putin

El presidente de EEUU Donald Trump habla en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington D.C., el 5 de noviembre de 2026.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump pronosticó el jueves un acuerdo "muy grande" con Rusia que abarcaría no solo la guerra en Ucrania, sino "a toda Europa".

"Va a ser algo muy grande. Va a implicar más que Ucrania, y podría incluso decir que podría implicar a toda Europa", dijo Trump a los periodistas tras explicar que había recibido a un alto enviado ruso en la Casa Blanca.

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Trump se reunió con el enviado especial de Moscú para las negociaciones sobre la guerra de Ucrania, Kirill Dmitriev, y afirmó que habrá "un gran acuerdo" relacionado con el conflicto y que abarcará "más que solo a Ucrania".

"No puedo decirte qué fue lo que tratamos. Solo te diré esto: va a haber un acuerdo", afirmó Trump al ser preguntado por los medios sobre su reunión con Dmitriev, que estuvo este jueves en la Casa Blanca participando en un evento encabezado por la primera dama, Melania Trump, para tratar el alto el fuego concretado temporalmente en la ciudad ucraniana de Oleshki, en la región de Jersón.

"Será un gran acuerdo, y abarcará más que solo a Ucrania. Será algo muy importante; involucrará a más que a Ucrania, e incluso podría decir que podría abarcar a toda Europa. Será un acuerdo magnífico, y todo el mundo estará encantado", añadió el mandatario, que no ofreció más detalles sobre el presunto acuerdo y lo conversado con el enviado del presidente ruso, Vladímir Putin.

Nueva ronda de negociaciones

Por otra parte, Trump aseguró que no se reunió hoy con el defensor del Pueblo ucraniano,Dmitró Lubinets, integrante de la delegación ucraniana para las conversaciones de paz que también participó en el acto en la Casa Blanca sobre el acuerdo temporal de Oleshki.

Las declaraciones de Trump se producen antes de una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, prevista para los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi.

Estados Unidos anunció que mediará en una nueva ronda de negociaciones técnicas entre Ucrania y Rusia, centrada en los acuerdos de seguridad de posguerra, la desescalada del conflicto y la ayuda humanitaria, según anunció el enviado especial estadounidense Steve Witkoff.

En un mensaje publicado en X, Witkoff afirmó que Washington espera aprovechar los avances logrados en las reuniones celebradas en Kiev, Oslo y San Petersburgo para alcanzar un "acuerdo de paz integral y duradero" que "garantice la seguridad para las generaciones venideras".

El enviado especial adelantó además que los negociadores estadounidenses se reunieron esta semana en Bruselas con representantes de Francia, Alemania, el Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN para abordar las garantías de seguridad para Ucrania y la futura arquitectura de seguridad europea tras la guerra.

Las conversaciones en Bruselas también incluyen las oportunidades económicas para respaldar la reconstrucción de Ucrania, mientras que la ronda de Abu Dabi abordará los acuerdos de seguridad de posguerra, la desescalada y la ayuda humanitaria, así como los próximos pasos hacia la paz.

FUENTE: Con información de EFE y AFP