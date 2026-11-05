DeSantis anuncia sesión especial para aplicar la Enmienda 3 antes de enero

MIAMI. — El gobernador Ron DeSantis anunció el miércoles que promoverá una sesión extraordinaria del Congreso para desarrollar la Enmienda 3 antes del 1 de enero, cuando comenzará a regir la reforma que reducirá los impuestos inmobiliarios para viviendas principales en Florida.

Durante una rueda de prensa en Tallahassee, el mandatario indicó que coordinará las fechas con los dirigentes legislativos y buscará aprobar protecciones para evitar que municipios y condados compensen la disminución de ingresos mediante otros impuestos o tarifas.

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“Eso tiene que estar listo para el 1 de enero y lo tendremos listo para el 1 de enero”, afirmó DeSantis, quien dejará el cargo ese mes. La fecha de la reunión todavía no había sido anunciada.

El gobernador también planteó una bolsa de subvenciones estatales para ayudar a gobiernos locales a cubrir necesidades esenciales durante la transición, especialmente en comunidades rurales.

Según explicó, la asistencia podría sumar decenas de millones de dólares y apoyar servicios como los departamentos de los alguaciles.

Respaldo en las urnas

La Enmienda 3 recibió aproximadamente 62% de los votos en las elecciones del martes, por encima del 60% necesario para incorporar una modificación a la Constitución estatal. Fue la única de las tres propuestas constitucionales sometidas a consulta que superó ese requisito.

El cambio elevará la exención para viviendas principales aplicable a impuestos no escolares a $150.000 en 2027 y $250.000 en 2028. Los tributos destinados a los distritos escolares quedaron excluidos.

Las primeras etapas ya están fijadas en la reforma constitucional, mientras la sesión abordaría disposiciones complementarias y futuras ampliaciones.

Steven Louchheim, director ejecutivo de la Junta de Agentes Inmobiliarios de Tallahassee, explicó que el beneficio reducirá el valor gravable de las residencias elegibles.

Aclaró que la ampliación corresponde a viviendas principales, no a propiedades de alquiler ni segundas residencias, y consideró que disminuir los gastos de propiedad podría facilitar el acceso a una casa.

Aplicación y continuidad de los servicios

DeSantis planteó que la sesión especial permitirá proteger el ahorro de los propietarios y organizar la transición financiera de los gobiernos locales. Para ello, propuso subvenciones estatales destinadas a cubrir necesidades esenciales, especialmente en condados rurales con menos recursos. Los montos y las condiciones deberán definirse con la Legislatura.

El presidente designado del Senado, Jim Boyd, había señalado antes de las elecciones que buena parte de la reforma podía aplicarse directamente, aunque reconoció que serían necesarias disposiciones complementarias. Consideró que estas podían abordarse en enero, con participación de la próxima administración.

Por su parte, Jeff Brandes, exsenador republicano y presidente del centro de estudios Florida Policy Project, pidió aclarar cómo funcionarían las restricciones a nuevas tarifas, pues los gobiernos locales cuentan con facultades legales para establecer determinados cobros.

La politóloga Susan MacManus, profesora emérita de la Universidad del Sur de Florida, explicó que los efectos variarán entre condados y podrán precisarse conforme se revisen sus presupuestos.

Entretanto, Florida Professional Firefighters anunció su disposición a trabajar con autoridades estatales y locales para mantener una financiación sostenible de bomberos, emergencias médicas y respuesta a desastres.

Para los propietarios que enfrentan dificultades para pagar los impuestos de su vivienda principal, la reforma abre la expectativa de un alivio que les permita destinar más recursos a otras necesidades del hogar. El ahorro dependerá del valor gravable de cada inmueble y de las tasas locales.