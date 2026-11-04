miércoles 4  de  noviembre 2026
ELECCIONES

Samuel Vilchez Santiago, de refugiado venezolano a congresista demócrata en Florida

Los padres del venezolano Samuel Vilchez escaparon de la persecución política en su país, en 2010, y obtuvieron asilo en Estados Unidos

Samuel Vilchez Santiago, electo congresista demócrata por Florida, llegó a EEUU sin hablar inglés, estudió en escuelas públicas de Orlando. Obtuvo becas para continuar su formación académica en Princeton University y Oxford

Samuel Vilchez Santiago, electo congresista demócrata por Florida, llegó a EEUU sin hablar inglés, estudió en escuelas públicas de Orlando. Obtuvo becas para continuar su formación académica en Princeton University y Oxford

Cuenta de Samuel Vilchez en Instagram
Por Julián Varela

MIAMI.- Samuel Vilchez Santiago, de 29 años y quien llegó a Estados Unidos hace 16 años como refugiado, ganó las elecciones para representar al Distrito 43 en la Cámara de Representantes de Florida, convirtiéndose en el primer venezolano demócrata elegido para ocupar un escaño en esta institución legislativa.

El joven obtuvo 31.519 votos (66,17%), frente a los 16.112 votos (33,83%) del candidato republicano Jorge Malavet, según los resultados electorales publicados por Orange County Supervisor Elections.

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Vilchez Santiago llegó al país sin hablar inglés, estudió en escuelas públicas de Orlando y se graduó como mejor estudiante de Colonial High School. Posteriormente obtuvo becas para continuar su formación académica en Princeton University y Oxford, según indica el portal venezuelausa.org.

"Nacido en Maracaibo, Venezuela, Vilchez Santiago llegó a Orlando en 2010 junto a sus padres, quienes escaparon de la persecución política en su país y obtuvieron asilo en Estados Unidos. Su madre, odontóloga y propietaria de una clínica en Venezuela, comenzó trabajando en McDonald’s, mientras que su padre, ingeniero en informática y empresario, trabajó en el aeropuerto", se señala en el perfil sobre el nuevo congresista.

El acercamiento del ahora congresista al servicio público inició durante su adolescencia, cuando participó en iniciativas comunitarias para luego vincularse con campañas políticas, particularmente en temas relacionados con los derechos de los inmigrantes.

Candidatura estatal

En 2020, Samuel Vilchez Santiago tuvo su primera experiencia como candidato a representante estatal por el entonces Distrito 48. En 2023, fue elegido presidente del Partido Demócrata del Condado de Orange, convirtiéndose en el presidente local más joven.

Tres años después, regresó a la contienda electoral con una trayectoria política más amplia y el respaldo de los votantes del Distrito 43.

El joven ha señalado que los pequeños y medianos empresarios de Florida Central enfrentan dificultades relacionadas con la disminución de clientes y la disponibilidad de trabajadores. "Por ello, considera fundamental impulsar políticas que favorezcan el desarrollo de los negocios, protejan las oportunidades laborales y permitan que las familias trabajadoras puedan mantener su calidad de vida", indica la publicación sobre su victoria en venezuelausa.org.

FUENTE: Con información de El Nacional/ Venezuelausa.org

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