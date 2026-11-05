jueves 5  de  noviembre 2026
LA BATALLA CONTINÚA

Salazar y Rodríguez quedan a las puertas de un recuento automático en Florida: esta es la diferencia entre ambos

Alina García informó que el margen en el Distrito 27 es de 0.46%. Aún faltan por revisar boletas provisionales y resolver discrepancias en 202 votos por correo

Los candidatos al Congreso por el Distrito 27 de Florida, María Elvira Salazar y el demócrata Eliott Rodríguez, podrían ir a recuento.&nbsp;

Los candidatos al Congreso por el Distrito 27 de Florida, María Elvira Salazar y el demócrata Eliott Rodríguez, podrían ir a recuento. 

CAMPAÑA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- La diferencia entre la congresista republicana María Elvira Salazar y el demócrata Eliott Rodríguez en la elección por el Distrito 27 de Florida se encuentra dentro del margen que activa un recuento automático de máquinas, informó Alina García, supervisora de Elecciones de Miami-Dade.

Tras el escrutinio del día electoral, Salazar mantenía una ventaja de 0.46%, inferior al umbral estatal de 0.50%. Según los resultados no oficiales, la republicana sumaba 124,474 votos, frente a 123,358 de Rodríguez, una diferencia de 1,116 sufragios.

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¿Qué activa el recuento automatico?

García aclaró que corresponde a la secretaria de Estado de Florida ordenar el recuento automático en una contienda federal.

Si se ordena, el proceso no comenzaría antes del sábado 7 de noviembre. La supervisora también señaló que un recuento manual se realiza cuando el margen es de 0.25% o menos.

La supervisora indicó que 202 boletas enviadas por correo aún estaban en proceso de subsanación por discrepancias en las firmas. Los votantes tenían hasta las 5 p.m. este jueves 5 de noviembre para resolverlas.

Además informo que la Junta de Escrutinio revisaba las boletas provisionales emitidas durante el voto anticipado y la jornada electoral.

La Junta de Escrutinio volverá a reunirse el viernes 6 de noviembre para revisar esas boletas. Después de esa evaluación habrá más información sobre el resultado y los pasos siguientes.

Ambos candidatos comparten una trayectoria en el periodismo televisivo y son hijos de exiliados cubanos. Salazar trabajó durante décadas como periodista y presentadora antes de llegar al Congreso en 2021. Rodríguez fue presentador de CBS Miami durante 25 años y se estrenó en una candidatura electoral. Nació y creció cerca de Coral Gables, dentro del distrito que aspiraba a representar.

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