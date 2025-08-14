jueves 14  de  agosto 2025
Cuatro deportistas cubanos abandonan su delegación en Juegos Panamericanos de Asunción

Los atletas cubanos fueron identificados como Félix Puente Batista, Robert Landy Fernández, Keiler Ávila Núñez y Suannet de la Caridad Nápoles

Una bandera de Cuba cerca de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, el 15 de enero de 2025.

ADALBERTO ROQUE / AFP

ADALBERTO ROQUE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ASUNCIÓN.- Cuatro deportistas cubanos que participaban en los Juegos Panamericanos Juveniles de 2025 en Asunción abandonaron su delegación y se presume su deserción, informó este jueves el gobierno paraguayo.

"Cuatro atletas cubanos informaron esta mañana al jefe de su delegación que no volverían al hotel. La policía en estos casos hace lo que se llama una alerta para averiguar si hay alguna cuestión para preocuparse, pero aparentemente sería un caso de deserción", declaró a periodistas el ministro del Interior, Enrique Riera.

Estos deportistas, todos mayores de edad, fueron identificados como Félix Puente Batista, Robert Landy Fernández, Keiler Ávila Núñez y Suannet de la Caridad Nápoles, los tres primeros remeros y la última jugadora de balonmano.

Agregó que se espera que soliciten asilo a la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare).

El funcionario había explicado antes que la jefatura de la delegación cubana denunció a la policía que los deportistas se separaron del grupo cuando realizaban turismo el miércoles y no regresaron a su hotel.

"Tenemos que aclarar que eso no significa ninguna desaparición, sino que se retiran de la delegación", agregó Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo, en declaraciones a la radio local 1080 AM.

Los Juegos Panamericanos Juveniles de 2025 se disputan en Asunción desde el 9 al 23 de agosto. Se encuentran inscritos más de 4.000 deportistas de 40 países del continente.

La deserción de deportistas cubanos en eventos internacionales es frecuente. Según cifras oficiales de Cuba de 2023, ese año desertaron casi 190 deportistas de alto rendimiento, entre ellos el astro Andy Cruz, para muchos considerado el mejor boxeador del país.

Muere montañista china

Una montañista china murió al descender de la segunda cumbre más alta del mundo, el K2, y los rescatistas en Pakistán esperan este jueves que mejore el clima para poder recuperar su cadáver, informaron las autoridades de ese país.

Guan Jing formaba parte de un grupo de 30 montañistas que llegaron el lunes a la cumbre del K2, ubicada en la frontera entre Pakistán y China, antes de comenzar el descenso al día siguiente.

Pero la noche del martes, la mujer fue alcanzada por unas piedras, informó a AFP el subcomisario del distrito de Shigar, Arif Ahmad.

"Un equipo de la aviación del ejército está listo para recuperar el cuerpo y solo espera mejores condiciones climáticas", indicó.

FUENTE: AFP

