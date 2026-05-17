¡Oficial! Conor McGregor ya tiene fecha de regreso a la UFC

El irlandés Conor McGregor sonríe durante una presentación del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) en Marbella, el 18 de julio de 2024.

LOS ÁNGELES.- Conor McGregor volverá al octágono de la UFC ( Ultimate Fighting Championship ) por primera vez en cinco años cuando enfrente a Max Holloway el 11 de julio en Las Vegas , informó el sábado la organización.

El irlandés, excampeón en dos divisiones y todavía una de las figuras más populares y rentables de la UFC, no pelea desde la derrota ante Dustin Poirier el 10 de julio de 2021, combate en el que sufrió una fractura de pierna.

La pelea en UFC 329 supondrá una revancha de la segunda aparición de McGregor en la UFC, en agosto de 2013, cuando derrotó a Holloway en Boston pese a sufrir una rotura de ligamentos en la rodilla durante el combate.

El peleador de 37 años también se había retirado de una pelea programada para junio de 2024 debido a una lesión en un dedo del pie.

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McGregor enfrentó, además, múltiples problemas fuera del octágono.

En 2024 fue hallado responsable en un juicio civil y condenado a pagar cerca de 250.000 dólares a una mujer que lo acusó de violación en Irlanda.

En diciembre, otra mujer que acusó a McGregor de agresión sexual durante un partido de la NBA en Miami retiró su demanda civil, después de que las autoridades decidieran previamente no presentar cargos criminales.

Un mes antes, McGregor fue suspendido durante 18 meses tras faltar a tres controles antidopaje en un período de 12 meses, aunque evitó una sanción mayor después de que Combat Sports Anti-Doping reconociera su cooperación en la investigación.

La UFC anunció el combate durante el primer evento de MMA organizado por Most Valuable Promotions, la promotora del youtuber convertido en boxeador Jake Paul.

La cartelera celebrada en Los Ángeles estuvo marcada, además, por el regreso de Ronda Rousey frente a Gina Carano.

Rousey gana en 17 segundos

La estadounidense Ronda Rousey (13-2) se impuso este sábado sobre su compatriota Gina Carano (7-2) en 17 segundos en una histórica pelea entre dos de las grandes referentes de las MMA, en una pelea celebrada en el Intuit Dome en Inglewood, California.

Rousey, de 39 años y quien no peleaba desde su derrota en el UFC 207 frente a Amanda Nunes en el 2016, atacó de inmediato y con una llave de brazo sentenció el combate a su favor en el primer round.

"Gina es mi heroína, ella cambió mi mundo y juntas cambiamos el mundo", dijo Rousey. "Creo que fue un lindo combate de artes marciales, fue una obra de arte. Gracias a todas las personas que hicieron un sacrificio para que pueda estar aquí".

Carano aceptó la derrota con una sonrisa en la cara para luego enfrascarse en un abrazo que llevó a las lágrimas a las dos grandes referentes de las MMA en la rama femenina.

"Quería que la pelea durara un poco más, pelear frente a una leyenda fue una victoria, quería pelear y no pude hacerlo", dijo Carano.

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La velada estuvo marcada por la presencia constante del boxeador profesional y hoy promotor, el estadounidense Jake Paul.

El evento fue el primero de su estilo dentro de las MMA para la promotora Most Valuable Promotions (MVP) y fue transmitido a nivel mundial por Netflix.

En otros resultados, el cubano Robelis Despaigne (6-2) triunfó por nocaut en el primer round sobre el brasileño Junior dos Santos (23-11), mientras que el peleador de origen mexicano Nate Díaz (21-14) cayó ante el estadounidense Mike Perry (15-8).

FUENTE: AFP