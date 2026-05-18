lunes 18  de  mayo 2026
LUTO

Venezuela: Fallece Carmen Navas, madre de preso político que murió en desaparición forzada por la dictadura

Carteles con su rostro y mensajes de justicia llenaron las redes sociales, por ser el ejemplo más reciente de la crueldad ejecutada por la dictadura

Carmen Teresa Navas, muestra un cartel con la foto de su hijo Víctor Hugo Quero

Carmen Teresa Navas, muestra un cartel con la foto de su hijo Víctor Hugo Quero

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS .- La madre del preso político Víctor Quero, Carmen Navas, falleció este domingo a sus 81 años, pocos días después de confirmar que su hijo había muerto nueve meses atrás bajo responsabilidad del régimen venezolano.

Navas buscó exhaustivamente a su hijo por más de un año, desde su arresto en enero de 2025, sin obtener respuestas de las autoridades venezolanas. Oenegés calificaron la detención como una "desaparición forzada".

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El Ministerio de Servicios Penitenciarios de la dictadura finalmente informó el 7 de mayo mediante un comunicado que el deceso de Quero se produjo el 24 de julio.

Otros 19 presos políticos han fallecido en Venezuela bajo responsabilidad del Estado desde 2014.

María Corina Machado se unió al duelo

Con un emotivo mensaje, la Premio Nobel y líder política de Venezuela, María Corina Machado, se pronunció sobre el fallecimiento de Navas.

En sus palabras, Machado afirmó que Navas se convirtió en la voz de las madres venezolanas que buscan a sus hijos desaparecidos

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"Dios me dé fortaleza"

Navas visitó la tumba en la que habían enterrado a su hijo nueve meses atrás y exigió exhumar los restos para confirmar su identidad. Tras hacerlo, realizó un emotivo y discreto sepelio en un cementerio al este de Caracas.

"Dios me dé la fortaleza", susurró Navas entre sollozos en una eucaristía llevada a cabo el para despedir a Quero. Fue su última aparición pública.

Edilda Zambrano, amiga cercana de Navas, la describía hace apenas días como "una mujer maravillosa (...) una mujer de coraje, persistente en todo momento", mientras relataba la difícil cruzada que emprendió frente a cárceles y en instituciones venezolanas.

Los allegados de Navas advertían que postergó sus diversos problemas de salud para enfocarse en hallar a Quero.

El deceso de Quero se conoció en medio de una amnistía impulsada en febrero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos luego de la captura en enero de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

"Murió la abuela de Venezuela"

El caso ha conmocionado a todo el país, la diáspora y la comunidad internacional, pues representa un ejemplo más de la crueldad y la violación sistemática a los Derechos Humanos que se vive bajo el régimen dictatorial en Venezuela.

"La abuela Carmen", cómo fue reseñada por medios de comunicación e usuarios en redes sociales manifiestan no solo su pesar por todo lo sucedido, sino que afirman que murió de dolor.

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Flyer con su rostro y mensajes de justicia llenaron las redes sociales.

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FUENTE: Con información de AFP

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