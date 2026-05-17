Alex Saab a la orden de la justicia de EEUU pone en evidencia contradicciones del discurso chavista

Captura de video del empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade

CARACAS.- El empresario colombiano Alex Saab se encuentra en EEUU a la orden de la justicia desde este sábado en la noche, luego de su deportación por parte la gestión de la jefa encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez, para que responda por la presunta comisión de delitos en perjuicio de la seguridad estadounidense, se informó.

El traslado de Saab por agentes federales estadounidenses desde Caracas hasta el aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, según constataron periodistas, pone en el tapete nuevas contradicciones del discurso chavista sobre Saab.

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Además plantea interrogantes sobre quién podría ser el próximo integrante del chavismo en ser entregado, luego de más de dos décadas manejando el poder.

El empresario designado ministro de Alimentación y diplomático durante el régimen del depuesto dictador Nicolás Maduro fue deportado este 16 de mayo por autoridades venezolanas a petición del gobierno de Donald Trump, luego de que lo mantenían bajo custodia policial en un lugar secreto, desde febrero pasado, tras la captura de Maduro por una operación militar de EEUU en el país a inicios de año.

Aunque no se precisan los delitos que habría cometido, Saab no podría ser procesado por los mismos hechos de blanqueo por los que fue detenido y luego indultado por la administración de Joe Biden en diciembre de 2023, para un canje de presos.

Saab, exministro de Industria y Producción Nacional de Maduro tras su llegada al país, está investigado desde febrero por la fiscalía estadounidense por conspiración de soborno para importar alimentos desde 2016, según reportes recientes.

No obstante, el exfuncionario sería clave en la investigación sobre el financiamiento de operaciones de narcotráfico y lavado de dinero en el régimen des Maduro, dado que fue el empresario fue responsable del manejo de las fuentes de dinero del dictador depuesto, durante años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2055988880848093535&partner=&hide_thread=false Álex Saab llegó a Miami tras ser entregado por el régimen a EEUU



El empresario colombiano Alex Saab aterrizó este sábado en Miami bajo custodia de agentes federales, luego de ser entregado por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, en una decisión confirmada por el… pic.twitter.com/O3Wl3rhzt0 — EVTV (@EVTVMiami) May 17, 2026

Deportación de Alex Saab

La medida de deportación de Saab fue adoptada “tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional", señaló el SAIME en un comunicado publicado en Instagram.

La figura de deportación sería una fórmula aséptica que deja fuera la responsabilidad de la cancillería, según expertos.

El hecho de que el Caracas haya manejado el caso de Alex Saab como una ‘deportación’ y no como una extradición, se debe a la prohibición constitucional de extraditar a venezolanos, pues el régimen le dio la ciudadanía tras ser indultado por Biden e incorporado al régimen de Maduro, explica el abogado Miguel Ángel Martín, experto en asuntos internacionales.

“Hablar de ‘deportación’ le permite evitar reconocer formalmente que entregó a uno de los hombres más cercanos al aparato financiero del chavismo a la justicia estadounidense”, detalla, tras destacar la fórmula política y jurídica para reducir el costo interno y proteger la narrativa oficial.

“En términos prácticos, aunque jurídicamente lo llamen así, políticamente el efecto es similar al de una entrega negociada”, subrayó.

Contradicciones

Además, el hecho de que haya sido el Saime, organismo de identificación y extranjería venezolano, no comprometería la gestión de Rodríguez en su política diplomática. Habrían revocado la nacionalidad venezolana pero eso no se ha informado oficialmente.

“La deportación implica que no tiene la ciudadanía, que la naturalización fue anulada”, acotó el general retirado Antonio Rivero.

Esta acción demuestra contradicciones en autoridades del chavismo que defendieron la doble nacionalidad y la reputación de Saab en el pasado, según aseguran diversos especialistas por la red social X.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, se refirió al empresario como un "héroe" en 2023, según un video difundido en las redes.

También Félix Plascencia, actual jefe de misión diplomática de Venezuela en EEUU, defendió a Saab de su detención en Cabo Verde, y la consideró “una violación al derecho internacional y justo proceso de un funcionario diplomático venezolano que además es parte de la mesa de diálogo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2056026784513040564&partner=&hide_thread=false El régimen de Delcy Rodríguez está intentando desaparecer de internet esta declaración Jorge Rodríguez asegurando que "los representantes mayores de la Administración Trump son criminales" por haber detenido a Álex Saab, al que calificaba como "un héroe". pic.twitter.com/IxlRkY06Ta — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) May 17, 2026

Después de Alex Saab, ¿quién?

Tras la deportación de Saab, quien esta semana debe ser presentado oficialmente ante la fiscalía, la interrogante es si este paso abre el corredor de entregas de miembros del régimen de Maduro, ahora con Rodríguez al frente de Venezuela, a la justicia de EEUU.

Esto, aunque lo que prevalecería es la existencia de cargos federales por los cuales serían requeridos.

“El caso Saab deja una señal muy delicada para toda la élite chavista: incluso figuras que parecían intocables pueden terminar siendo utilizadas como moneda de negociación cuando cambian las circunstancias políticas o las correlaciones de fuerza dentro del poder venezolano”, señala Martín.

Tras comentar que figuras que conservan todavía control institucional, militar o político, como el exministro de Defensa Vladimir Padrino, “tienen un nivel de protección mucho mayor mientras sigan siendo parte del núcleo de poder”, distinguió el caso del ministro Cabello.

“El caso de Diosdado Cabello es distinto porque sigue siendo uno de los principales centros de poder dentro del chavismo. Aunque existe una recompensa ofrecida por EEUU y acusaciones vinculadas al narcotráfico, su situación no depende solamente del expediente judicial, sino de su peso político real dentro del sistema”, dice.

“Mientras Cabello mantenga control político, influencia sobre estructuras de seguridad y capacidad de movilización interna, resulta difícil imaginar una entrega o una deportación similar a la de Saab”, puntualiza.

Entre EEUU y Venezuela

Una entrega o una solicitud de extradición sobre ellos no estaría planteada o al menos no se conoce por los momentos, remarca el general retirado venezolano Antonio Rivero, ex oficial especialista en seguridad.

“Es difícil que se dé una conversación entre Rodríguez y EEUU sobre una posibilidad, un trámite encubierto, sin que no lo sepa Cabello, como ministro del Interior que maneja todas las fuentes de inteligencia posibles. Tendría que ser destituido primero”, explica y agrega: “Ni Cabello, ni Tareck El Aissami ni Raúl Gorrín pueden ser entregados oficialmente a EEUU, porque sería contrario a la Constitución, a menos que la desconozcan” .

FUENTE: Entrevistas a abogado Miguel Ángel Martín y al coronel Antonio Rivero; con información de EFE; thehill.com, red X