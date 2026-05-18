Qué se sabe hoy de Alex Saab y qué viene para él tras su llegada a Miami

MIAMI. - Tras su arribo al aeropuerto de Opa-locka, el empresario colombo-venezolano Alex Naim Saab Morán permanecía el lunes bajo custodia federal en el Centro de Detención Federal de Miami (FDC), a la espera de su audiencia inicial ante la Corte del Distrito Sur de Florida, donde fiscales lo procesan por una acusación de lavado de dinero reactivada de 2019 y por un nuevo expediente presentado en enero por conspiración criminal, lavado de activos y pago de sobornos a funcionarios venezolanos.

La comparecencia, que en su anterior proceso se realizó al día siguiente del aterrizaje, marcará el primer paso formal de un caso que la fiscalía estadounidense considera pieza clave del juicio abierto en Nueva York contra el ex dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

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Lo que se sabe hoy

Saab, de 54 años, fue trasladado al FDC inmediatamente después de descender del Gulfstream N550GA que aterrizó el sábado a las 21:15 en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El operativo se ejecutó en coordinación con el FBI, la CIA, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, según confirmó la agencia EFE.

Las primeras imágenes lo mostraron esposado, con un buzo gris idéntico al que vistió Maduro tras su captura el 3 de enero en Caracas.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) calificó la entrega como una "deportación" y no como una extradición, figura que el exfiscal venezolano en el exilio Zair Mundaray cuestionó porque el Tribunal Supremo de Justicia no emitió ninguna sentencia que la autorice.

La gobernante encargada Delcy Rodríguez autorizó la entrega, según el medio 3eraVoz, como parte de negociaciones bilaterales entre Washington y el gobierno interino de Caracas, instalado tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro a comienzos de año.

Qué viene en la Corte del Distrito Sur

La hoja de ruta judicial en Miami contempla, en primer lugar, una audiencia inicial ante un juez magistrado para la lectura formal de cargos y la decisión sobre libertad bajo fianza, paso que la fiscalía suele objetar en casos de alto perfil por "riesgo de fuga". En su anterior proceso, Saab no obtuvo fianza y permaneció recluido en el FDC.

Después, el caso pasará al juez de distrito asignado, que fijará calendario de pruebas, mociones previas y fecha de juicio, que por regla general se programa en torno a 70 días, aunque la defensa puede pedir prórrogas.

El expediente vigente acumula dos frentes. Por un lado, la acusación federal original de 2019 lo señala como responsable de movilizar alrededor de 350 millones de dólares desde Venezuela hacia cuentas extranjeras mediante operaciones disfrazadas como comercio legal vinculado al programa estatal de alimentación CLAP.

Por otro, los nuevos cargos presentados en enero pasado por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida añaden conspiración criminal, lavado de activos y pago de sobornos, lo que neutraliza en la práctica la clemencia que el entonces presidente Joe Biden le concedió en diciembre de 2023.

Reacciones en el sur de la Florida

La congresista republicana por el distrito 27 de Florida, María Elvira Salazar, calificó la llegada de Saab como un punto de inflexión frente a la impunidad de los regímenes autoritarios y cuestionó la decisión de Biden de liberarlo en 2023.

"De vuelta a donde nunca debió haber salido: una prisión federal en Estados Unidos", expresó la congresista María Elvira Salazar en la red social X.

La legisladora aseguró que el empresario "enfrentará la justicia norteamericana, la misma justicia que Joe Biden le negó al pueblo venezolano cuando eligió liberarlo" y advirtió que "los cómplices de los dictadores no escapan al final de la historia".

El exilio venezolano del sur de la Florida anunció su intención de acompañar las audiencias en los tribunales federales del centro de Miami.

Antecedentes del caso

Saab fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020, extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021 y liberado sin condena en diciembre de 2023, en un canje de prisioneros que permitió la salida de diez ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela.

En octubre de 2024, Maduro lo designó ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por Delcy Rodríguez dos semanas después de la operación estadounidense en Caracas.

En febrero fue capturado nuevamente en la capital venezolana y permaneció tres meses en El Helicoide antes de su traslado a Fuerte Tiuna y, de allí, al avión que lo llevó a Miami.