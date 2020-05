"Decidí irme al Real Madrid tras las semi de 'Champions' contra el Barcelona"

En este sentido, explicó por qué no volvió a Italia después de la final celebrada aquel año en el Santiago Bernabéu.

"Si hubiera regresado, con el equipo alrededor y los aficionados, que habrían cantado 'José se queda con nosotros', tal vez nunca me habría ido. Todavía no había firmado con el Real Madrid antes de la final: quien dice que alguien del Real Madrid vino a nuestro hotel antes de la final, dice tonterías. Antes de la final solo sucedió que descubrí la caja con las camisetas de celebración y me escapé para no verlas".

Además, el técnico madridista entre 2010 y 2013 aseguró que era la tercera vez que el club blanco contactaba con él.

"Quería ir al Real Madrid: ya me quería el año anterior, fui a la casa de Moratti para decírselo y me detuvo: 'no te vayas'. Ya había dicho que no al Real Madrid cuando estaba en Chelsea, y al Real Madrid no se le puede decir que no tres veces", señaló.

"Hoy tal vez podría estar 4, 5 o 6 años en el mismo club, pero en ese momento yo quería ser el primero, y todavía soy el único entre los entrenadores, en ganar el título nacional en Inglaterra, Italia y España. Entonces me dije: 'Estoy aquí dos días -en Madrid-, firmo el contrato y voy a Milán cuando ya no pueda volver -al Inter-'", expresó.

Por último, confesó qué le dijo a Pep Guardiola en aquella mítica imagen en la semifinal Barcelona-Inter en el Camp Nou, cuando se acercó a comentarle algo al oído.

"Cuando Busquets cayó aturdido, yo estaba en diagonal entre nuestro banquillo y el de ellos, y expulsaron a Thiago Motta", rememoró.

"Por el rabillo del ojo vi que el banquillo del Barcelona lo estaba celebrando como si ya hubiera ganado. Guardiola estaba llamando a Ibra para hablar de táctica, de táctica de 11 contra 10... Simplemente le dije: 'No lo celebres, este partido no ha terminado'", desveló.