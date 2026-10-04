Djokovic elimina a Zverev y avanza a semifinales del ATP 500 de Pekín

El serbio Novak Djokovic devuelve la pelota al alemán Alexander Zverev durante el partido de cuartos de final individual masculino del Abierto de China de tenis en Pekín, el 4 de octubre de 2026.

Novak Djokovic derrotó a Alexander Zverev por 4-6, 6-4 y 6-4 y avanzó a las semifinales del ATP 500 de Pekín, donde se enfrentará al ruso Daniil Medvedev.

El serbio Novak Djokovic, número 11 del ranking ATP, dio este domingo un nuevo golpe de autoridad al derrotar al alemán Alexander Zverev, segundo jugador del mundo, en los cuartos de final del torneo de Pekín.

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Djokovic se impuso por 4-6, 6-4 y 6-4 en un partido en el que reaccionó después de perder el primer set y terminó imponiendo su experiencia ante uno de los grandes protagonistas de la temporada.

"Para ser sincero, es por momentos como este por los que sigo jugando, luchando. La motivación sigue siendo inmensa cuando te sientes bien y juegas de igual a igual contra los mejores jugadores del mundo", declaró el serbio después del encuentro.

"Son esos momentos los que creo que definen los sueños de todo jugador de tenis. Este año ha sido difícil por diferentes razones, pero sigo aquí, sigo luchando y sigo dando guerra a los jóvenes", añadió.

La victoria supone para Djokovic uno de sus triunfos más importantes del año. Su anterior victoria ante un jugador de esta categoría se produjo a finales de enero, cuando derrotó al italiano Jannik Sinner, entonces número uno del mundo, en las semifinales del Abierto de Australia. Posteriormente perdió la final ante Carlos Alcaraz.

El ganador de 24 títulos de Grand Slam ha reducido considerablemente su calendario y Pekín es apenas el octavo torneo que disputa esta temporada. Su participación más reciente había terminado de forma inesperada en el Abierto de Estados Unidos, donde sufrió en primera ronda su primera eliminación en un Grand Slam en dos décadas.

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En semifinales, Djokovic se medirá con el ruso Daniil Medvedev, número seis del mundo, quien derrotó al argentino Francisco Cerúndolo por 7-6 (7/4) y 6-3.

La otra semifinal enfrentará al polaco Hubert Hurkacz, número 39 del ranking ATP, con el australiano Álex de Miñaur, décimo cabeza de serie.

Djokovic y Zverev no se enfrentaban desde Roland Garros 2025, cuando el serbio también se llevó la victoria, después de tres horas y 17 minutos de partido.

Aunque Zverev llegaba como favorito por su gran temporada, Djokovic volvió a mostrar su mejor versión en Pekín. El alemán comenzó mejor y se llevó el primer set, pero el serbio reaccionó inmediatamente y consiguió igualar el encuentro.

En el tercer parcial, Djokovic mantuvo la presión hasta conseguir su primera oportunidad para cerrar el partido. Después de desaprovecharla, convirtió la segunda para sellar una de sus victorias más destacadas del año.

Con este triunfo, el serbio mantiene además su impresionante dominio en el torneo chino: suma 32 victorias consecutivas en Pekín.