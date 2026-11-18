MIAMI. - La Ciudad de Doral oficializó la incorporación de sus dos concejales electos, Maureen Porras y Peter Espinosa, durante una ceremonia de juramentación que marcó el comienzo de un nuevo período de gobierno municipal, después de unas elecciones en las que uno de los escaños se resolvió por apenas 12 votos.

El acto tuvo lugar en el Centro de Gobierno de Doral, con la participación de funcionarios electos, dirigentes comunitarios, familiares y residentes que acompañaron a los representantes de los escaños 2 y 4.

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Porras inicia así su segundo mandato consecutivo, mientras Espinosa asume por primera vez una responsabilidad electiva en el gobierno municipal.

Ambos dirigieron mensajes a los asistentes y reafirmaron su compromiso con el servicio público, según informó la administración local. La alcaldesa Christi Fraga clausuró la ceremonia con un llamado a la colaboración institucional y al progreso de la ciudad.

Una victoria por escaso margen

La juramentación de Porras puso fin al proceso electoral más disputado de Doral en los comicios del pasado 3 de noviembre, cuando enfrentó a Fernanda Gomes por la representación del escaño 2.

Los resultados oficiales, certificados el 13 de noviembre por la Junta de Escrutinio de Miami-Dade, otorgaron a Porras 9.596 votos frente a los 9.584 obtenidos por Gomes, una diferencia equivalente a aproximadamente el 0,06% de los sufragios emitidos.

La estrechez del resultado obligó a realizar un recuento electoral antes de confirmar definitivamente la continuidad de la funcionaria, quien ocupa el cargo desde 2022.

La concejal, abogada especializada en inmigración, había planteado durante su campaña prioridades relacionadas con la reducción de impuestos a la propiedad, el fortalecimiento de la seguridad pública y la transparencia administrativa.

Por su parte, Espinosa consiguió una victoria más amplia frente a Gustavo Garagorry, con 11.123 votos, equivalentes al 59,04%, contra 7.718 sufragios de su adversario.

Un nuevo integrante y desafíos municipales

Espinosa, nacido en Cuba y residente de Doral desde 1994, es veterano del Ejército estadounidense y ejecutivo de UPS Healthcare. También ha participado en organizaciones vecinales y en iniciativas de apoyo a los veteranos.

Entre sus propuestas electorales figuran mejorar la seguridad, atender los problemas de tránsito, fortalecer la participación ciudadana y promover una administración fiscal responsable.

La renovación parcial del Concejo coincide, además, con la aprobación de una reforma a la Carta Municipal que establece un límite vitalicio de cuatro mandatos para alcaldes y concejales, contabilizados de manera independiente.

La propuesta obtuvo el respaldo del 73,23% de los electores en el referendo celebrado durante los mismos comicios municipales.

Con la incorporación de Espinosa y la continuidad de Porras, el gobierno municipal afronta una nueva etapa en la que asuntos como el crecimiento urbano, la movilidad, los impuestos y la seguridad pública permanecen entre las principales preocupaciones de los residentes.

La ceremonia concluyó con una recepción para los asistentes y familiares de los funcionarios juramentados.