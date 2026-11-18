El mediocampista turco Arda Güler, del Real Madrid, celebra tras anotar el gol inaugural de su equipo en un partido, el 4 de mayo de 2025.

El Real Madrid blindó a una de sus grandes apuestas de futuro. El club blanco anunció este miércoles la renovación del mediapunta turco Arda Güler hasta junio de 2032, una ampliación de contrato que recompensa el crecimiento del futbolista y su protagonismo en el equipo durante el inicio de la temporada.

A sus 21 años, Güler atraviesa uno de los mejores momentos desde su llegada al conjunto merengue y se ha consolidado como una pieza importante en el esquema del entrenador José Mourinho, quien valora especialmente su calidad técnica, creatividad y visión de juego.

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El zurdo llegó al Real Madrid en 2023, cuando apenas tenía 18 años, procedente del Fenerbahçe. Desde entonces, ha evolucionado hasta ganarse un lugar en el once titular y acumular cinco títulos con la camiseta blanca, entre ellos la Liga de Campeones y la Liga española conquistadas en 2024.

Su progresión también ha tenido continuidad con la selección de Turquía, con la que suma 38 partidos internacionales, una cifra que refleja la importancia que ha adquirido pese a su juventud.

Además, el talento turco recibió un reconocimiento individual en septiembre pasado, cuando fue distinguido como Jugador Revelación de la temporada 2025-2026 de la Liga de Campeones de la UEFA.

Con esta renovación hasta 2032, el Real Madrid apuesta por garantizar la continuidad de uno de los futbolistas con mayor proyección de su plantilla y refuerza su confianza en un jugador que ha pasado de ser una promesa a convertirse en protagonista del presente y futuro del equipo.