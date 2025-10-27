Eligen a Manny Pacquiao como vicepresidente de una federación vetada por el COI

El filipino Manny Pacquiao saluda a los presentes en el MGM Grand de Las Vegas, el 18 de julio de 2025.

LAUSANA.- El legendario boxeador filipino Manny Pacquiao , de 46 años, fue nombrado el lunes vicepresidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) , institución excluida del mundo olímpico por sus numerosos problemas de gobernanza.

Nombrado tras una reunión de la IBA en Manila, Pacquiao "trabajará junto al presidente", el ruso Umar Kremlev, "para desarrollar los programas centrados en los deportistas, promover el boxeo en Asia y más allá, y para defender la equidad y la protección de los boxeadores", anunció la organización.

"Me dedicaré a construir puentes - entre amateurs y profesionales, entre el este y el oeste, entre generaciones y entre las culturas", prometió el filipino, citado en el comunicado.

Antes de colgar los guantes en 2021, "Pacman" se convirtió en el único boxeador de la historia en lograr un título mundial en ocho categorías diferentes, alargando su reinado a lo largo de cuatro décadas (1990, 2000, 2010 y 2020).

Tras entrar en política en 2007, primero como diputado, luego como senador y después como candidato en las elecciones presidenciales de 2022, en las que perdió, ha defendido posturas conservadoras en el ámbito social, marcadas por su conversión al evangelismo, y liberales en el aspecto económico.

La IBA, que durante décadas fue la institución responsable de gestionar el boxeo amateur, fue suspendida en 2019 y vetada definitivamente en 2023 por el COI, que confió la organziación de los torneos olímpicos de boxeo a la recién creada World Boxing.

Durante los Juegos Olímpicos 2024 de París, la IBA alimentó la polémica sobre el género de dos boxeadoras, la argelina Imane Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting, al revelar que había excluido de sus campeonatos mundiales a ambas púgiles un año antes.

Piloto de Moto3 está "estable, pero todavía crítico"

El piloto suizo Noah Dettwiler, víctima de un grave accidente el domingo durante el Gran Premio de Malasia de Moto3, se encuentra en "un estado estable, pero todavía crítico", anunciaron el lunes su escudería y su familia en la red social X.

"Noah se ha sometido en estas últimas horas a varias intervenciones quirúrgicas que se han desarrollado bien", indica el mensaje. "Según los médicos, su condición es estable, pero todavía crítica".

Durante la vuelta de formación, el nuevo campeón del mundo español José Antonio Rueda, de 19 años, chocó violentamente con Dettwiler, de 20 años, que iba más despacio sobre la pista.

Conscientes, los dos pilotos fueron trasladados en helicóptero hacia el hospital, según las primeras informaciones dadas por el organizador del Mundial, que indicó que Rueda estaba "consciente, con una posible fractura en una mano y varias contusiones".

Dettwiler disputa este año su segunda temporada completa en Moto3.

