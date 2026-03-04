miércoles 4  de  marzo 2026
OPERACION CONJUNTA

EEUU: "Lanzamiento de misiles de Irán cae un 86% respecto al primer día"

Estados Unidos inició el sábado 28 de febrero una ofensiva histórica contra el régimen asesino de los Ayatolá junto con Israel

Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.

ANDREW HARNIK/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El número de misiles balísticos lanzados por Irán en las últimas horas se ha reducido en un 86% desde el primer día de la operación conjunta de Estados Unidos e Israel, y la cifra de drones también se redujo al mínimo, informó este miércoles el jefe del Estado Mayor Conjunto Dan Caine.

Estados Unidos inició el sábado 28 de febrero la "Operación Furia Épica", una ofensiva histórica conjunta con Israel contra el régimen asesino de los Ayatolá. Teherán, que nunca detuvo su programa militar nuclear con rostro de civil ni después de los bombardeos de EEUU contra bases subterráneas, ha respondido con lanzamiento de misiles hacia varios países, algunos de los que apoyaron al régimen en determinado momento y drones contra países de la región que albergan personal militar y bases estadounidenses.

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega a una sesión informativa con los líderes del Congreso bicameral en el Capitolio, el 5 de enero de 2026 en Washington, DC.
CONFLICTO ARMADO

Submarino de EEUU hunde a un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka
Personas llegan a un centro de votación para votar el día de las elecciones en el Centro Multiservicios Metropolitano West Gray en Houston, Texas, el 3 de marzo de 2026.
ELECCIONES

Primarias de Texas marcan el camino en inicio de elecciones de mitad de mandato en EEUU

"Los disparos de misiles balísticos de Irán en la zona fueron de un 86% desde el primer día de las operaciones, con un desplome al 23% en las últimas 24 horas", dijo el general Caine en una rueda de prensa en el Pentágono.

"Sus disparos con drones de un solo ataque cayeron en un 73% desde los tres días iniciales", añadió.

El fin del poderío militar del régimen iraní

Según el general, Estados Unidos está "eliminando los sistemas de misiles balísticos iraníes para evitar que amenacen" a sus fuerzas, sus aliados y sus intereses en la región.

El régimen islámico, que asesinó a 35.000 manifestantes en las últimas semanas, ha lanzado más de 500 misiles balísticos y más de 2.000 drones -un desafío para los sistemas de defensa aérea que han funcionado con una efectividad del 99%- desde el sábado, señaló Caine.

Algunos expertos, ligados a la izquierda, han expresado su preocupación sobre las reservas de interceptores aéreos de Estados Unidos y sus aliados, aunque Caine y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguraron que sus fuerzas disponían de suficientes municiones para esta operación y para muchas otras.

"Tenemos bastantes municiones de precisión para la tarea en curso, tanto ofensivas como defensivas y para mantener al máximo nuestras reservas en EEUU", declaró Caine.

Hegseth agregó que la diferencia entre la fulminada capacidad iraní para disparar y la habilidad estadounidense para defenderse y ripostar crece cada día.

FUENTE: Con información de AFP.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
