miércoles 4  de  marzo 2026
Conflicto bélico

La Casa Blanca afirma que EEUU se acerca a un control "total" del espacio aéreo de Irán

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo más temprano que EEUU e Israel "tendrán un control total de los cielos iraníes"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Estados Unidos espera tener un control "total" del espacio aéreo de Irán en las próximas horas, afirmó el miércoles la el gobierno de Donald Trump, en el quinto día de operaciones israelo-estadounidenses contra la república islámica.

"Esperamos contar con un dominio completo y total del espacio aéreo iraní en las próximas horas", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, había dicho más temprano que Estados Unidos e Israel "tendrán un control total de los cielos iraníes", sin especificar cuándo.

"Volaremos todo el día, toda la noche, día y noche, para localizar, fijar y destruir los misiles y la base industrial de defensa de las fuerzas armadas iraníes", señaló Hegseth.

EEUU cuenta con arsenal suficiente

La Casa Blanca aseguró este miércoles que Estados Unidos tiene capacidad suficiente para culminar con éxito la guerra contra Irán y que además cuenta con arsenales "en lugares que mucha gente desconoce", en respuesta a las dudas sobre posibles limitaciones en la ofensiva contra Teherán.

"En cuanto a municiones y arsenales, Estados Unidos tiene capacidad más que suficiente no solo para ejecutar con éxito la operación Furia Épica, sino también para ir mucho más allá. Además, tenemos arsenales en lugares que mucha gente en este mundo desconoce", aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante su primera rueda de prensa desde el inicio de los ataques a Irán.

Leavitt agregó que el presidente estadounidense, Donald Trump, instó a los contratistas de defensa a producir armas estadounidenses "de forma rápida y agresiva".

El pasado lunes, el mandatario aseguró que su país cuenta con un "suministro prácticamente ilimitado" de armas.

"Las reservas de municiones de Estados Unidos, de grado medio y medio superior, nunca han sido tan grandes ni mejores. Como me dijeron hoy, tenemos un suministro prácticamente ilimitado de estas armas", escribió Trump en su red Truth Social.

Sin embargo, añadió que Washington aún no ha cumplido sus objetivos y que mucho armamento adicional de alta gama está almacenado para EEUU en otros países.

Algunos medios han asegurado que el presidente estadounidense tiene planeado reunirse con contratistas en la Casa Blanca este viernes.

La "gran oleada"

Por su parte, Leavitt aclaró que el mensaje en Truth de Trump hacía referencia a la decisión del expresidente Joe Biden de enviar armas a Ucrania: "Desafortunadamente, tuvimos un líder muy estúpido e incompetente en la Casa Blanca durante cuatro años, que entregó muchas de nuestras mejores armas a cambio de nada, de forma gratuita, a un país muy lejano llamado Ucrania", criticó.

La portavoz aseguró que la capacidad de disparo de misiles balísticos desde la parte iraní ha caído un 86 % desde el primer día de combate.

"Mientras el ejército estadounidense continúa aumentando su dominio total, este régimen rebelde se debilita día a día", alardeó.

Trump ha prometido que la ofensiva de EEUU contra Irán continuará varias semanas más hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares, y ha advertido de que aún no han lanzado la "gran oleada" de ataques, la cual dice que podría llegar "muy pronto".

FUENTE: Con información de AFP

