Solo el 5% de los cupos en universidades públicas de Florida será para no residentes

La Cámara de Representantes aprobó una medida que reserva el 95% de las plazas en instituciones universitarias para estudiantes del estado, limitando la presencia extranjera

Universidad Estatal de Florida

Universidad Estatal de Florida

CESAR MENENDEZ DLA
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La Cámara de Representantes de Florida aprobó el martes el proyecto de ley HB 1279, que busca elevar del 90% al 95% el cupo obligatorio de residentes locales en las universidades calificadas como "preeminentes" para priorizar el acceso de los jóvenes floridanos frente a la competencia externa.

La propuesta, impulsada por la representante republicana Jennifer Kincart Jonsson bajo la premisa de "Florida primero", surge como respuesta al descontento de familias locales cuyos hijos, pese a tener expedientes académicos de excelencia, enfrentan dificultades para ingresar a los centros que financian sus propios impuestos.

Talento local

La legislación establece un mandato estricto para las instituciones de mayor rango en el sistema estatal, como la Universidad de Florida (UF), la Universidad Estatal de Florida (FSU) y la Universidad del Sur de Florida (USF).

Estos claustros universitarios deberán garantizar que casi la totalidad de sus nuevas inscripciones de otoño correspondan a bachilleres del estado.

La congresista Kincart Jonsson enfatizó que esta medida asegura que los estudiantes más brillantes de Florida inicien su carrera profesional en casa, con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia y el retorno de la inversión pública.

Impacto económico

A pesar del respaldo mayoritario en la Cámara con una votación de 84-25, la bancada demócrata manifestó su preocupación por las posibles repercusiones financieras.

El argumento principal de la oposición reside en que los alumnos de otros estados y países pagan tasas de matrícula significativamente superiores, ingresos que las universidades dejarían de percibir.

Según estimaciones presentadas durante el debate, la pérdida anual por concepto de cuotas externas alcanzaría los 34 millones de dólares, una cifra que representa aproximadamente el 0.2% del presupuesto operativo total de las instituciones afectadas.

Restricciones

El proyecto no solo afecta a los ciudadanos de otros estados de la Unión Americana, sino que también impondría límites severos a la matrícula internacional.

La normativa estipula que ningún centro educativo podrá tener más de un 5% de estudiantes no estadounidenses provenientes de un mismo país de origen.

Esta cláusula busca diversificar la procedencia del alumnado extranjero y evitar la concentración de nacionalidades específicas en los campus.

Aquellas universidades que no cumplan con estos porcentajes a partir del año 2030 perderían su acceso a los fondos especiales destinados a la categoría de preeminencia.

Incertidumbre

Aunque la Cámara de Representantes avanzó con determinación en esta política de admisiones, el futuro de la ley HB 1279 es aún incierto.

A menos de dos semanas para que concluya el periodo de sesiones ordinarias, el Senado de Florida todavía no ha dado muestras de progreso significativo sobre esta propuesta legislativa.

Mientras tanto, la comunidad académica observa con cautela cómo este cambio podría influir en la capacidad de Florida para atraer talento global, en un entorno donde, según expertos, la competencia por el capital intelectual define el éxito económico de las regiones.

Universidad Estatal de Florida
