Esposa de Maduro a punto de ser asistida por un defensor público, revés para el régimen de Venezuela

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores (izq.) durante una conferencia de prensa sobre las elecciones en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas el 2 de agosto de 2024.

NUEVA YORK .- A tres semanas de realizarse la audiencia en el Tribunal del Distrito Sur de esta ciudad, Cilia Flores , esposa del depuesto dictador de Venezuela Nicolás Maduro, podría ser asistida por un abogado de la defensa pública en la acusación por delitos federales que presentó la justicia en EEUU .

Este 3 de marzo, su equipo de abogados a cargo de Mark E. Donnelly solicitó al tribunal que apruebe la solicitud de Flores de desestimar la acusación en su contra y así unirse a la moción similar presentada por el codemandado Nicolás Maduro.

Y de negarse la pretendida desestimación, el defensor privado pidió la autorización judicial para retirarse de la representación, si no se levanta la licencia de la OFAC que prohíbe el pago de su defensa por parte del régimen venezolano, según el escrito consignado ante el juez Alvin Hellerstein.

El retiro de la defensa privada de Flores podría significar un nuevo revés para el régimen venezolano que tiene control en la estrategia de la firma de abogados con miras a anular el caso para devolver a la pareja al país, y que estaba financiando sus honorarios desde enero pasado.

Cilia Flores y la OFAC

Donnelly sostiene en su escrito entregado ayer al tribunal que en el caso de Flores ha habido “interferencia del gobierno de los Estados Unidos” en su derecho al debido proceso, consagrado en la Sexta Enmienda, en relación con el pago de la defensa.

Alega que la OFAC “modificó abruptamente” el 28 de febrero la licencia que había otorgado el 9 de enero, la cual autorizaba a la firma Parker, Sanchez & Donnelly, PLLC a recibir el pago de honorarios legales desde Caracas por concepto de la asistencia de Flores en el proceso.

El abogado consideró que el hecho lucía como una “represalia” por la solicitud de desestimación que Maduro presentó el 20 de febrero.

Según el escrito, Flores, al igual que Maduro, “carece de recursos económicos personales para pagar su defensa legal” y afirma que el régimen venezolano “ha estado pagando los honorarios y costos incurridos de Flores con base en la licencia específica emitida por la OFAC”, que ha sido revocada.

Sin licencia para fondos

“La repentina revocación de esta licencia perjudica gravemente al abogado y a su firma”, señaló, pues con base en la autorización de la OFAC de enero “el bufete ya ha invertido fondos significativos y ha asumido compromisos y acuerdos financieros para organizar una defensa enérgica” de Flores.

En consecuencia, pide que de ser negada la desestimación de la acusación solicitada por Flores, le sea autorizado el permiso para retirar su representación, lo cual dejaría al juez, de ser aceptar la petición, la opción legal de nombrar defensores públicos en el caso.

Maduro y Flores, junto con otros altos personeros del régimen venezolano, fueron acusados por conspiración para el narcoterrorismo y para introducir cocaína en EEUU, así como tráfico de armas y corrupción, luego de ser capturados en una operación militar ejecutada en Caracas, el 3 de enero pasado.

