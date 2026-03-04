Submarino de EEUU hunde a un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega a una sesión informativa con los líderes del Congreso bicameral en el Capitolio, el 5 de enero de 2026 en Washington, DC.

WASHINGTON. - Desde el Pentágono se confirmó que un submarino estadounidense atacó con un torpedo a un buque de guerra iraní hundido en aguas del oceáno Índico, frente a las costas de Sri Lanka. La noticia fue dada a conocer por el secretario de Defensa, Pete Hegseth , en una rueda de prensa junto al jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, ofrecida para actualizar la situación en el marco de la operación lanzada contra Irán el pasado sábado.

"Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensaba estar a salvo en aguas internacionales. En lugar de eso, fue hundido por un torpedo", declaró Hegseth.

Así confirmó que la Armada estadounidense está detrás del ataque a la embarcación iraní. "Una muerte silenciosa", valoró Hegseth, quien señaló que se trata del "primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial". Este episodio, a juicio del jefe del Pentágono, evidencia la voluntad de Washington de librar y ganar la guerra.

En su repaso de los ataques estadounidenses en el escenario iraní, Caine recalcó que el Ejército ha "destruido" más de 20 medios navales iraníes incluyendo este buque de guerra en el océano Índico. "Por primera vez desde 1945, un submarino de ataque rápido de la Armada de los Estados Unidos ha hundido un buque de combate enemigo utilizando un único torpedo Mark 48 para lograr un efecto inmediato, enviando el buque de guerra al fondo del mar".

El jefe del Estado Mayor insistió en que esto evidencia "el alcance global de Estados Unidos". "Cazar, localizar y destruir a un buque desplegado fuera de su zona es algo que solo Estados Unidos puede hacer a esta escala".

Tripulación desaparecida

Cerca de 150 personas están desaparecidas y varias murieron durante el hundimiento. La Armada esrilanquesa rescató a 32 marineros de la fragata IRIS Dena.

El portavoz de la Armada, Buddhika Sampath, dijo que "encontraron algunos cadáveres en la zona donde se hundió el barco", sin comunicar una cifra.

El ministro de Relaciones Exteriores, Vijitha Herath, declaró al Parlamento que los 32 iraníes rescatados fueron trasladados al principal hospital del sur de la isla, mientras que dos barcos y un avión fueron desplegados para buscar supervivientes.

La fragata emitió una llamada de socorro la madrugada del miércoles y, en menos de una hora, un barco de rescate llegó a la zona, situada a unos 40 kilómetros al sur del puerto meridional de Galle, informó el ministro.

El buque se había hundido por completo cuando llegaron los barcos de rescate.

Sri Lanka se ha mantenido neutral y ha instado repetidamente al diálogo para resolver el conflicto en Oriente Medio.

FUENTE: Con información de AFP/ Europa Press