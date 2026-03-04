Secretario del Interior de EEUU negocia con Caracas apertura petrolera y minera, una cooperación "sin límites"

Delcy Rodríguez, habla junto al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, este miércoles en Caracas (Venezuela)

CARACAS - La cabecilla del régimen chavista, Delcy Rodríguez , recibió el miércoles en Caracas al secretario estadounidense del Interior, Doug Burgum, para una reunión enfocada en una cooperación “sin límites” en materia de energía y minería.

La visita de dos días de Burgum es la segunda de un alto funcionario del gabinete del presidente Donald Trump desde que ordenó la incursión militar que derrocó al dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Trump ha promovido un giro radical en las deterioradas relaciones con Washington tras la caída de Maduro.

“Agradezco al presidente Donald Trump la amable disposición de su gobierno para trabajar conjuntamente en una agenda que fortalezca la cooperación binacional en beneficio de los pueblos de Estados Unidos y Venezuela”, expresó Rodríguez en Telegram.

Desde su llegada al poder, la cabecilla del régimen avanza en la reanudación de las relaciones bilaterales, rotas en 2019. Impulsó una reforma a la ley de hidrocarburos que permite mayor participación privada y cedió control en el sector petrolero a Estados Unidos.

“Colaboración y sinergia”

Estados Unidos mantiene un embargo sobre el petróleo y el oro venezolanos.

Burgum, responsable también del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos, llegó a Caracas acompañado por representantes de al menos una docena de compañías mineras estadounidenses.

“Las oportunidades de colaboración y sinergia entre Venezuela y Estados Unidos no tienen límites”, declaró.

En paralelo, Estados Unidos autorizó a una filial de American Airlines a reanudar vuelos directos a Venezuela por primera vez desde 2019.

La visita de Burgum sigue a la del secretario de Energía, Chris Wright, el 11 de febrero.

Rodríguez anunció que impulsará una nueva ley de minería, que seguirá a la reforma petrolera aprobada en enero y que reduce el control estatal sobre la industria, cuya nacionalización en 1976 fue profundizada por el fallecido líder chavista Hugo Chávez (1999-2013).

"Campos petroleros"

El nuevo marco legal permite a empresas privadas explorar y operar campos petroleros, así como comercializar la producción sin participación directa del Estado. También flexibiliza las condiciones de regalías e impuestos.

El presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, adelantó que la reforma minera permitirá la entrada de grandes empresas extranjeras para la explotación de minerales y de las llamadas “tierras raras”.

Venezuela posee importantes reservas de oro, diamante, bauxita y coltán.

La actividad minera está concentrada en el territorio de 112.000 kilómetros cuadrados conocido como Arco Minero, señalado por denuncias de ecocidio.

Organizaciones ecologistas alertan sobre la expansión de la minería ilegal, cuyos efectos incluyen contaminación de ríos y deforestación. La ONG SOS Orinoco advirtió sobre la pérdida de 945.000 hectáreas de bosque desde el año 2000, según análisis satelitales.

Nuevos contratos

La visita de Burgum coincide además con el anuncio de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) sobre la firma de nuevos contratos de suministro de crudo y derivados para el mercado estadounidense.

Aunque no se precisaron montos, hasta ahora se han enviado más de 80 millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos, según Trump.

El nuevo suministro se produce en un contexto de tensiones internacionales y temores de una disminución de la producción mundial debido a la guerra en Medio Oriente, lo que ha impulsado los precios del crudo a sus niveles más altos en el último año y medio.

