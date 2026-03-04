miércoles 4  de  marzo 2026
Economía

Secretario del Interior de EEUU negocia con Caracas apertura petrolera y minera, una cooperación "sin límites"

El funcionario estadounidense sostuvo un encuentro diplomático con Delcy Rodríguez para profundizar la cooperación en materia de energía y minería

Delcy Rodríguez, habla junto al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, este miércoles en Caracas (Venezuela)

Delcy Rodríguez, habla junto al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, este miércoles en Caracas (Venezuela)

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS- La cabecilla del régimen chavista, Delcy Rodríguez, recibió el miércoles en Caracas al secretario estadounidense del Interior, Doug Burgum, para una reunión enfocada en una cooperación “sin límites” en materia de energía y minería.

La visita de dos días de Burgum es la segunda de un alto funcionario del gabinete del presidente Donald Trump desde que ordenó la incursión militar que derrocó al dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Lee además
Régimen de Maduro en otra trama con Pdvsa (foto fachada de Pdvsa en Caracas)
ACUERDOS

Venezuela anuncia nuevos contratos de venta de petróleo para el mercado de EEUU
Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores (izq.) durante una conferencia de prensa sobre las elecciones en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas el 2 de agosto de 2024.
PROCESO JUDICIAL

Esposa de Maduro a punto de ser asistida por un defensor público, revés para el régimen de Venezuela

Trump ha promovido un giro radical en las deterioradas relaciones con Washington tras la caída de Maduro.

“Agradezco al presidente Donald Trump la amable disposición de su gobierno para trabajar conjuntamente en una agenda que fortalezca la cooperación binacional en beneficio de los pueblos de Estados Unidos y Venezuela”, expresó Rodríguez en Telegram.

Desde su llegada al poder, la cabecilla del régimen avanza en la reanudación de las relaciones bilaterales, rotas en 2019. Impulsó una reforma a la ley de hidrocarburos que permite mayor participación privada y cedió control en el sector petrolero a Estados Unidos.

“Colaboración y sinergia”

Estados Unidos mantiene un embargo sobre el petróleo y el oro venezolanos.

Burgum, responsable también del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos, llegó a Caracas acompañado por representantes de al menos una docena de compañías mineras estadounidenses.

“Las oportunidades de colaboración y sinergia entre Venezuela y Estados Unidos no tienen límites”, declaró.

En paralelo, Estados Unidos autorizó a una filial de American Airlines a reanudar vuelos directos a Venezuela por primera vez desde 2019.

La visita de Burgum sigue a la del secretario de Energía, Chris Wright, el 11 de febrero.

Rodríguez anunció que impulsará una nueva ley de minería, que seguirá a la reforma petrolera aprobada en enero y que reduce el control estatal sobre la industria, cuya nacionalización en 1976 fue profundizada por el fallecido líder chavista Hugo Chávez (1999-2013).

"Campos petroleros"

El nuevo marco legal permite a empresas privadas explorar y operar campos petroleros, así como comercializar la producción sin participación directa del Estado. También flexibiliza las condiciones de regalías e impuestos.

El presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, adelantó que la reforma minera permitirá la entrada de grandes empresas extranjeras para la explotación de minerales y de las llamadas “tierras raras”.

Venezuela posee importantes reservas de oro, diamante, bauxita y coltán.

La actividad minera está concentrada en el territorio de 112.000 kilómetros cuadrados conocido como Arco Minero, señalado por denuncias de ecocidio.

Organizaciones ecologistas alertan sobre la expansión de la minería ilegal, cuyos efectos incluyen contaminación de ríos y deforestación. La ONG SOS Orinoco advirtió sobre la pérdida de 945.000 hectáreas de bosque desde el año 2000, según análisis satelitales.

Nuevos contratos

La visita de Burgum coincide además con el anuncio de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) sobre la firma de nuevos contratos de suministro de crudo y derivados para el mercado estadounidense.

Aunque no se precisaron montos, hasta ahora se han enviado más de 80 millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos, según Trump.

El nuevo suministro se produce en un contexto de tensiones internacionales y temores de una disminución de la producción mundial debido a la guerra en Medio Oriente, lo que ha impulsado los precios del crudo a sus niveles más altos en el último año y medio.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Estados Unidos autoriza a filial de American Airlines a operar vuelos directos a Venezuela

Dos tercios de Cuba, incluida La Habana, afectados por apagón masivo

Estados Unidos busca su revancha en un Clásico Mundial repleto de estrellas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega a una sesión informativa con los líderes del Congreso bicameral en el Capitolio, el 5 de enero de 2026 en Washington, DC.
CONFLICTO ARMADO

Submarino de EEUU hunde a un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores (izq.) durante una conferencia de prensa sobre las elecciones en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas el 2 de agosto de 2024.
PROCESO JUDICIAL

Esposa de Maduro a punto de ser asistida por un defensor público, revés para el régimen de Venezuela

Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.
OPERACION CONJUNTA

EEUU: "Lanzamiento de misiles de Irán cae un 86% respecto al primer día"

Universidad Estatal de Florida
BLINDAJE ACADÉMICO

Solo el 5% de los cupos en universidades públicas de Florida será para no residentes

Los 12 arrestados: situación judicial variada entre fianza, comparecencias y retención migratoria.
FRAUDE INVESTIGATIVO

Operativo en Florida deja 12 arrestados por presunto fraude en licencias de seguros

Te puede interesar

Delcy Rodríguez, habla junto al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, este miércoles en Caracas (Venezuela)
Economía

Secretario del Interior de EEUU negocia con Caracas apertura petrolera y minera, una cooperación "sin límites"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, se encuentra junto a un cartel que muestra una imagen del presidente Donald Trump, mientras habla con la prensa tras una reunión a puerta cerrada con los senadores demócratas en el Capitolio, en Washington, DC, el 3 de marzo de 2026.
EEUU

Fracasa en el Senado plan de los demócratas para poner límite a poderes de Trump en la guerra con Irán

El dictador cubano Raúl Castro.
CRIMEN

Florida reabre una investigación contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

Caza bombardero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. 
Conflicto bélico

La Casa Blanca afirma que EEUU se acerca a un control "total" del espacio aéreo de Irán

Un guardia de seguridad habla con personas en la entrada de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Migración

El Supremo confirma que jueces deben exigir pruebas de "persecución convincente" a solicitantes de asilo