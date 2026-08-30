domingo 30  de  agosto 2026
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Entrenador del Barcelona asegura que Lamine Yamal está en camino para jugar a su "máximo nivel"

El alemán Hansi Flick, técnico del Barcelona, señaló que el atacante español ha estado retomando su mejor versión tras la lesión que sufrió en abril

El delantero español del Barcelona, ​​Lamine Yamal, anota el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española contra el RCD Espanyol en el estadio Camp Nou de Barcelona, el 11 de abril de 2026.

El delantero español del Barcelona, ​​Lamine Yamal, anota el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española contra el RCD Espanyol en el estadio Camp Nou de Barcelona, el 11 de abril de 2026.

Josep LAGO / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

BARCELONA.- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, afirmó este domingo que su joven estrella Lamine Yamal está en camino para recuperar su "máximo nivel", tras un gris inicio de temporada.

Lamine sufrió en el primer partido de la temporada del Barça contra el Elche, aunque mejoró en el segundo contra el Athletic Club, pese a no poder marcar.

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El jugador está volviendo, poco a poco, a su mejor versión, consideró Flick, recordando la lesión muscular que sufrió en abril y que limitó su actuación en el Mundial 2026, que ganó España.

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"Sé que todo el mundo está preocupado por cómo está Lamine, cómo le van las cosas, pero mirad su situación: jugó un Mundial después de una lesión muy grave", dijo Flick este domingo en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Rayo Vallecano.

"Ahora ha vuelto después de tres semanas de vacaciones… y, además, quizá el primer partido no fue su mejor partido, pero ya dije que estaba muy contento de que fuera titular y trabajara para el equipo", explicó.

Yamal decepcionó en la primera parte contra el Athletic el jueves, pero subió una marcha tras el descanso.

"Jugó 90 minutos contra el Athletic y para él, en este momento, también es bueno tener 90 minutos sobre el césped", añadió el técnico del Barça.

"Lo vimos en algunas situaciones realmente a ese nivel máximo", añadió Flick, afirmando que lo había vuelto a ver este domingo en ese gran nivel en el entrenamiento.

"Todo el mundo quiere a Lamine y va por buen camino. Tenemos que apoyarlo y eso es lo que hacemos", insistió.

No se preocupa

Las imágenes de Lamine muy serio después del partido contra el Elche habían disparado algunas alarmas, pero este domingo se mostraba más contento en el entrenamiento previo al choque contra el Rayo.

"Por supuesto, siempre es bueno cuando los jugadores sonríen, pero no todos los días son iguales", añadió Flick.

"Yo tampoco sonrío todos los días, es así", concluyó el técnico azulgrana, que afirmó estar "contento" con lo que tiene a dos días para el final del mercado, aunque no logren fichar un '9'.

El Barcelona no ha podido hacerse con el delantero del Atlético, el argentino Julián Álvarez, pero "no tenemos ninguna presión", concluyó Flick.

FUENTE: AFP

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