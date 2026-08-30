La "Armada de la Solidaridad" llega a Ceuta y exige firmeza al gobierno español

La denominada “Armada de la Solidaridad con Ceuta”, integrada por ciudadanos y empresarios procedentes de distintos puntos de España, se movilizó bajo el lema “Unidos por Ceuta, unidos por España”

CEUTA.– Una flotilla de unas 60 embarcaciones cruzó el Estrecho de Gibraltar rumbo a Ceuta para expresar su respaldo a los habitantes de la ciudad autónoma, en medio de la crisis migratoria y de seguridad que ha generado preocupación entre vecinos, comerciantes y empresarios.

La denominada “Armada de la Solidaridad con Ceuta” , integrada por ciudadanos y empresarios procedentes de distintos puntos de España, se movilizó bajo el lema “Unidos por Ceuta, unidos por España” , con el propósito de trasladar a los ceutíes un mensaje de apoyo y solidaridad.

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La iniciativa fue promovida por Marcos de Quinto, Amalio de Marichalar, Francisco Mier del Castillo, África León, Juan Núñez, Fernando Oltra y Pedro Rodríguez, y se abrió a propietarios de embarcaciones, clubes náuticos, puertos deportivos, escuelas y otras organizaciones vinculadas al mundo marítimo.

“El mar nos une. Ceuta nos llama”, expresaron los promotores de la movilización.





60 BARCOS PONDRÁN RUMBO A CEUTA: "ARMADA DE LA SOLIDARIDAD".



AMARRE GRATUITO, CENA DE BIENVENIDA Y CORTESÍA DE LA CIUDAD.



A ESA ARMADA DEBERÍAN DE APUNTARSE TODOS LOS BARCOS Y EMBARCACIONES DE ESPAÑA#CeutayMelillaSonEspaña pic.twitter.com/LeYiP8fb4k — DLPDEMOCRACIA Y LIBERTAD POPULAR (@DLPEspana) August 22, 2026

Una iniciativa de solidaridad

En entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS, Pedro Rodríguez, uno de los organizadores, explicó que la iniciativa surgió de un grupo de amigos, empresarios y profesionales que, decidieron movilizarse ante la situación que atraviesa la ciudad.

“Es una iniciativa pacífica y solidaria en apoyo de los ceutíes y de Ceuta, que es una ciudad española y que hay que defenderla como tal”, señaló.

Rodríguez explicó que el objetivo de la travesía era expresar solidaridad con los ciudadanos y transmitirles el respaldo de españoles de distintos puntos del país.

Según relató, los organizadores conversaron previamente con alrededor de un centenar de ciudadanos españoles y llevaron a Ceuta un mensaje de apoyo para sus habitantes.

“Todos los españoles les apoyamos en esta difícil situación”, afirmó, al tiempo que instó al Gobierno español adoptar las medidas necesarias para resolver la crisis.

La crisis que desbordó la frontera

La llegada de la flotilla se produce casi un mes después de la entrada masiva registrada entre el 30 y el 31 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia territorio español.

La dimensión del episodio llevó a sectores políticos y sociales de Ceuta a utilizar el término “invasión” para describir lo ocurrido. No se trató de una invasión militar convencional, sino de una entrada masiva y simultánea de inmigrantes que desbordó durante horas los mecanismos de control fronterizo y obligó al despliegue del Ejército en apoyo de las fuerzas de seguridad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó inicialmente los acontecimientos como una “violación y un ataque a la integridad territorial” de España.

La magnitud de la llegada provocó una situación de emergencia en una ciudad cuya población ronda los 80.000 habitantes. Miles de inmigrantes permanecen todavía en Ceuta, mientras las autoridades buscan acelerar los procedimientos administrativos y habilitar espacios de alojamiento.

"Distintas realidades"

Rodríguez aseguró que durante su recorrido por Ceuta encontró una ciudad con realidades diferentes. Según su descripción, el centro se encontraba “razonablemente tranquilo” y bajo una fuerte presencia policial y militar, mientras que en los extrarradios observó concentraciones de inmigrantes en condiciones que calificó de precarias.

El organizador defendió que quienes hayan ingresado ilegalmente y puedan ser expulsados conforme a la legislación sean devueltos cuanto antes.

Al valorar la actuación del Gobierno español, Rodríguez afirmó que los hechos, a su juicio, muestran una “negligencia consciente” y sostuvo que el Ejecutivo debió actuar de otra manera en defensa de los intereses de España.

"Las autoridades españolas han actuado tarde” y sin suficiente contundencia", lamentó.

El papel de Marruecos, según los promotores

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Rodríguez se refiere al papel de Marruecos en la llegada masiva de personas a Ceuta.

Rodriguez sostuvo que Rabat tuvo responsabilidad en los acontecimientos y afirmó que, a su juicio, una movilización de esa magnitud habría requerido una estructura logística considerable.

Asimismo, el entrevistado atribuye a Marruecos una actuación coordinada para facilitar la llegada de ciudadanos marroquíes y subsaharianos a la frontera de Ceuta. También sostuvo que los servicios de inteligencia españoles habrían informado previamente de la situación y cuestionó que no se adoptaron las medidas necesarias.

Estas afirmaciones forman parte de la valoración de uno de los organizadores de la “Armada de la Solidaridad”.

Debate sobre una supuesta “guerra híbrida”

Rodríguez calificó lo ocurrido como una presunta “guerra híbrida” y defendió una respuesta más firme por parte de España, tanto mediante los recursos disponibles como a través de la vía diplomática y económica.

Al mismo tiempo, sostuvo que España debe mantener una relación de cooperación con Marruecos, aunque haciendo valer sus intereses y la condición española de Ceuta y Melilla.

Seguridad y recuperación económica

La movilización también pretende llamar la atención sobre las consecuencias económicas de la crisis.

Rodríguez expresó que debe hacerse una inversión para reparar los daños económicos que, según afirmó, se han producido en la ciudad, además de medidas legislativas destinadas a fortalecer la actividad empresarial.

Entre sus propuestas mencionó la posibilidad de convertir Ceuta en puerto libre y generar nuevas oportunidades de negocio que permitan reforzar su vida social y económica.

Los promotores también instan a adoptar nuevas medidas permanentes para garantizar la seguridad de la ciudad y evitar que vuelva a producirse una situación similar.

“Apoyo y solidaridad”

A su llegada a Ceuta, Rodríguez destacó el carácter simbólico de la travesía y aseguró que el respaldo no procede únicamente de quienes participaron en la flotilla.

“Estamos felices de llegar a Ceuta con un mensaje de apoyo y de solidaridad, no solo de todos aquellos que hemos venido y llegado a Ceuta, sino de miles y miles de españoles que se solidarizan con los ceutíes”, afirmó.

El organizador insistió en que la movilización buscó transmitir a los ciudadanos que no están solos y reclamó al Gobierno español medidas para recuperar la normalidad y garantizar la seguridad.

“Hay que ayudar y proteger permanentemente”, concluyó.

FUENTE: Con información de El Español/Ceuta actualidad/DLA/Redes Sociales