miércoles 26  de  agosto 2026
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En Barcelona se muestran ansiosos por el debut de Rodri: "Es uno de los mejores"

En el Barcelona, el español se reencontrará con buena parte de sus compañeros de la selección, entre ellos, los centrocampistas Gavi y Pedri

El centrocampista español Rodri, del Barcelona, saluda a la afición durante un partido entre los azulgranas y el Al Ahly FC, el 19 de agosto de 2026.

El centrocampista español Rodri, del Barcelona, saluda a la afición durante un partido entre los azulgranas y el Al Ahly FC, el 19 de agosto de 2026.

LLUIS GENE / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

BARCELONA.- Los primeros minutos como jugador del Barcelona del flamante campeón del mundo Rodrigo Hernández 'Rodri' serán uno de los principales atractivos del partido liguero contra el Athletic Club del jueves.

"Sí, por supuesto. El plan es que juegue unos minutos", confirmó este miércoles el técnico Hansi Flick al ser preguntado por la presencia de Rodri en este encuentro aplazado de la primera jornada de LaLiga.

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El centrocampista español no pudo estar el domingo en el estreno liguero con goleada 5-0 del Barça en Elche.

Rodri, que empezó el lunes a entrenar con el equipo, ha sido el último de los fichajes estivales en incorporarse al Barça, que sigue apurando las opciones para incorporar a un delantero centro.

Durante un tiempo relacionado con el Real Madrid, el exjugador del Manchester City finalmente acabó decantándose por el Barcelona.

El flamante campeón del mundo con España aterrizó en el Camp Nou por una cantidad que podría alcanzar los 76,5 millones de euros (89 millones de dólares) para reforzar su centro del campo.

En el club azulgrana se reencontrará con buena parte de sus compañeros de selección, entre ellos, los centrocampistas Gavi y Pedri.

"Todo el mundo sabe que Rodri es uno de los mejores y junto con Pedri ya lo veremos", afirmó este miércoles Flick.

Más control

"Creo que vamos a disfrutar viéndolos jugar juntos para el Barça", añadió el entrenador del conjunto catalán.

En un equipo habituado al pase rápido y al toque, Rodri junto con Pedri "nos permitirán controlar el partido, la pelota, al rival y eso es importante", destacó Flick.

El técnico azulgrana recordó que en el partido en Elche se perdieron muchos balones hasta que entró Pedri al campo "y el partido cambió un poco porque tuvimos más control de la pelota y de las posesiones".

"Eso es lo que necesitamos", insistió Flick, que consideró que Pedri y Rodri estarán "a un nivel top".

El estreno de Rodri con el Barça será la gran sensación de un complicado partido contra un Athletic Club a los mandos ahora de Edin Terzic, compatriota de Flick.

"Es muy bueno. Tiene una estructura clara, hace un fútbol fácil y encaja muy bien en el Athletic", consideró Flick, que no podrá contar para este encuentro con Gavi.

El centrocampista del Barça sufrió en Elche un golpe en la rodilla derecha, que le obligó a salir del campo y que finalmente se quedó en una contusión.

"Las imágenes muestran una situación que no es mala. Hay que esperar una semana para que vuelva", explicó Flick, señalando que se encuentra bien.

FUENTE: AFP

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