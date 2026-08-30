Delcy Rodríguez intenta explicar beneficios para Venezuela de acuerdo petrolero con EEUU

Delcy Rodríguez en conferencia de prensa el 2 de julio de 2026.

CARACAS. - En un segundo día de controversias, la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , informó que el acuerdo petrolero con EEUU prevé una producción mayor a 1,5 millones de barriles diarios durante 25 años, lo que representaría un ingreso de más de 200 mil millones de dólares al país.

Y aseguró que se mantendrá la soberanía de los recursos.

POSICIÓN María Elvira Salazar: Acuerdo petrolero es beneficioso, pero Delcy Rodríguez no es la persona adecuada

VENEZUELA Piden a Venezuela y a EEUU dar a conocer condiciones del "histórico" contrato petrolero

Rodríguez dio ayer su primer mensaje, transmitido por medios oficiales, sobre el acuerdo tras el anuncio del presidente Donald Trump el viernes pasado, en medio de reclamos ante la falta de información sobre los términos y condiciones del convenio alcanzado.

En ese contexto, explicó que a partir de un precio referencial de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en ingresos por concepto de la comercialización.

"En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país", indicó.

El viernes, Washington y Caracas anunciaron el acuerdo “histórico” que prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos venezolanos con "un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo" y del que EEUU controlará más del 20% de las reservas de crudo.

Acuerdo de petróleo, según Rodríguez

Rodríguez especificó que el proyecto contempla el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco con regalías mínimas de 16% e impuesto sobre la renta del 34%, lo que permitirá apalancar la recuperación económica de Venezuela, según sus cálculos.

La Faja, de más de 55.000 kilómetros cuadrados, ubicada en el este y centro-este del país, posee las mayores reservas de petróleo pesado y extrapesado del mundo.

"Nuestra meta va más allá con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol Eni, Shell, BP, entre otros. Queremos ser una potencia energética", señaló.

Afirmó que los venezolanos "tienen derecho a saber cuánto se invierte, cuánto se produce, cuánto recibe el Estado y cuáles son las condiciones para los operadores".

Soberanía de los recursos

La jefa encargada agradeció al presidente Trump y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el esfuerzo para lograr este acuerdo, pero aclaró que la soberanía no está en juego, preocupación que ocupó la atención nacional e internacional.

"Hay algo que debe quedar absolutamente claro, Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos", subrayó, tras defender que en este acuerdo "cada parte aporta aquello que puede hacer mejor".

Destacó que EEUU aportará capital, tecnología y capacidad operativa para "adelantar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por las sanciones".

Otras cifras

Según reportes noticiosos, un funcionario estadounidense, cuyo nombre no fue suministrado, señaló este sábado a la cadena CBS que el acuerdo entre ambos países incluiría el otorgamiento de una concesión de 100 años a una empresa conjunta privada.

Dijo además que el gobierno estadounidense tendría el control de 55% de esta compañía, repartido entre la participación accionaria en el proyecto y la capacidad de obtener petróleo del mismo a precio de costo.

La fuente describió a la firma conjunta como la segunda mayor propietaria corporativa de reservas probadas de petróleo del mundo, pero se reservó dar nombres en específico, indicaron agencias.

FUENTE: Con información VTV; EFE, AFP