Policía de Hialeah arresta a hombre acusado de hurto mayor

MIAMI.- El Departamento de Policía de Hialeah (HPD) arrestó a un hombre de 31 años acusado de hurto mayor en tercer grado, de acuerdo con documentos judiciales del condado Miami-Dade.

El detenido fue identificado como Janiel Antonio Candelaria. La captura ocurrió el 24 de agosto y la causa, registrada con el número F-26-016860, fue presentada formalmente al día siguiente.

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Las autoridades fijaron una fianza de garantía de 2.500 dólares. El expediente indica que Candelaria salió de la cárcel y actualmente no permanece bajo custodia.

La jueza Ellen Sue Venzer quedó asignada al proceso. La lectura de cargos está programada para el 23 de octubre, a las 9:00 a.m., en el edificio judicial Richard E. Gerstein, ubicado en el 1351 NW 12 Street, en Miami.

La ficha pública consultada no precisa qué propiedad habría sido sustraída, su valor ni las circunstancias que dieron origen a la investigación. Tampoco aparece un abogado defensor vinculado al acusado.

Algunas publicaciones en redes sociales relacionaron la detención con el supuesto hurto de un vehículo. Sin embargo, esa versión no está respaldada por la información disponible, que únicamente consigna un cargo general de hurto mayor en tercer grado.

La legislación de Florida clasifica esa acusación como un delito grave. Hasta el 29 de agosto, la causa continuaba abierta y no registraba una declaración de culpabilidad ni otra resolución definitiva.

El cargo no constituye una condena. Candelaria conserva la presunción de inocencia mientras el proceso sigue su curso en los tribunales.