sábado 29  de  agosto 2026
JUSTICIA

Policía de Hialeah arresta a hombre acusado de hurto mayor

Janiel Antonio Candelaria quedó en libertad bajo una fianza de 2.500 dólares y deberá comparecer ante un tribunal el 23 de octubre

Janiel Antonio Candelaria.

Janiel Antonio Candelaria.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El Departamento de Policía de Hialeah (HPD) arrestó a un hombre de 31 años acusado de hurto mayor en tercer grado, de acuerdo con documentos judiciales del condado Miami-Dade.

El detenido fue identificado como Janiel Antonio Candelaria. La captura ocurrió el 24 de agosto y la causa, registrada con el número F-26-016860, fue presentada formalmente al día siguiente.

Lee además
Lionel Messi, del Inter Miami CF, calienta antes de un partido contra el Philadelphia Union en el Subaru Park, el 19 de agosto de 2026 en Chester, Pensilvania. 
FÚTBOL

Messi se reencuentra con un viejo amigo en plenas turbulencias del Inter Miami
Guillermo Hoyos, exentrenador del Inter Miami CF, observa antes de un partido de la MLS entre el Nashville SC y el Inter Miami CF en el GEODIS Park, el 15 de agosto de 2026.
FÚTBOL

Exentrenador del Inter Miami pide confiar en Dios

Las autoridades fijaron una fianza de garantía de 2.500 dólares. El expediente indica que Candelaria salió de la cárcel y actualmente no permanece bajo custodia.

La jueza Ellen Sue Venzer quedó asignada al proceso. La lectura de cargos está programada para el 23 de octubre, a las 9:00 a.m., en el edificio judicial Richard E. Gerstein, ubicado en el 1351 NW 12 Street, en Miami.

La ficha pública consultada no precisa qué propiedad habría sido sustraída, su valor ni las circunstancias que dieron origen a la investigación. Tampoco aparece un abogado defensor vinculado al acusado.

Algunas publicaciones en redes sociales relacionaron la detención con el supuesto hurto de un vehículo. Sin embargo, esa versión no está respaldada por la información disponible, que únicamente consigna un cargo general de hurto mayor en tercer grado.

La legislación de Florida clasifica esa acusación como un delito grave. Hasta el 29 de agosto, la causa continuaba abierta y no registraba una declaración de culpabilidad ni otra resolución definitiva.

El cargo no constituye una condena. Candelaria conserva la presunción de inocencia mientras el proceso sigue su curso en los tribunales.

Temas
Te puede interesar

La Virgen de la Caridad lleva su peregrinación al norte de Miami-Dade y Broward

Bryan Calvo fija prioridades para mejorar los servicios en Hialeah

Almuerzos podrían costar hasta $1.206 por alumno en un año escolar en Miami-Dade

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Secretario del Interior Doug Burgum (Izquierda), el Secretario de Estado  Marco Rubio, y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, escuchan al Presidente Donald Trump hablar durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026.
EEUU

Trump anuncia el "mayor acuerdo petrolero" con Venezuela: "Una transacción histórica"

Delfos en la antigüedad, Grecia.
VIAJES

Delfos, centro espiritual de los antiguos griegos

Estudiantes esperan para recibir sus alimentos en una cafetería escolar.
DISTRITO ESCOLAR

Almuerzos podrían costar hasta $1.206 por alumno en un año escolar en Miami-Dade

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
WASHINGTON

EEUU busca el ahogamiento económico total del régimen de Irán

Un cartel señala un centro de votación instalado el día de las elecciones en Miami, Florida.
ELECCIONES 2026

¿Por qué no todos pueden votar en las primarias de Florida?

Te puede interesar

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
WASHINGTON

EEUU busca el ahogamiento económico total del régimen de Irán

Por Leonardo Morales
Janiel Antonio Candelaria.
JUSTICIA

Policía de Hialeah arresta a hombre acusado de hurto mayor

Nuevo acuerdo petrolero entre Venezuela y EEUU fue suscrito el 28 de agosto de 2026
VENEZUELA

Piden a Venezuela y a EEUU dar a conocer condiciones del "histórico" contrato petrolero

El Secretario del Interior Doug Burgum (Izquierda), el Secretario de Estado  Marco Rubio, y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, escuchan al Presidente Donald Trump hablar durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026.
EEUU

Trump anuncia el "mayor acuerdo petrolero" con Venezuela: "Una transacción histórica"

Estudiantes esperan para recibir sus alimentos en una cafetería escolar.
DISTRITO ESCOLAR

Almuerzos podrían costar hasta $1.206 por alumno en un año escolar en Miami-Dade