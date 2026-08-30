domingo 30  de  agosto 2026
POSICIÓN

María Elvira Salazar: Acuerdo petrolero es beneficioso, pero Delcy Rodríguez no es la persona adecuada

La congresista estadounidense expresó que solo un gobierno democrático podría garantizar la seguridad del pacto de hidrocarburos entre EEUU y Venezuela

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con los periodistas.

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con los periodistas.

AFP
Por Julián Varela

MIAMI.- En medio de un encendido debate, la congresista María Elvira Salazar afirmó este sábado que el nuevo acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela que implica la producción sin precedentes de 65.000 millones de barriles de reservas probadas bajo control estadounidense resultará beneficioso para ambas naciones.

No obstante, acotó que la jefa encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, “es la persona equivocada para hacer este acuerdo”.

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“Queremos que este acuerdo dure 100 años. Solo un gobierno respaldado por instituciones democráticas sólidas y el Estado de derecho puede garantizarlo. Y eso solo será posible con elecciones libres”, aseguró la congresista federal republicana por el Distrito 27 de Florida, tren su cuenta de X, al validar el carácter histórico del acuerdo y la necesidad de elecciones libres.

La negociación pactada, anunciada por Donald Trump, con el régimen venezolano ha generado una controversia, debido a no solo por la falta de información sobre las condiciones sino también por el cuestionamiento a Rodríguez, cuya encargaduría por ley venció el 3 de julio pasado y no poseería la autoridad para suscribir contratos.

Acuerdo con o sin Delcy Rodríguez

Según los primeros detalles dados a conocer, el acuerdo establece el desarrollo de 17 proyectos petroleros en los campos venezolanos por 25 años y representaría una inversión de capital superior a los 100 mil millones de dólares.

Salazar, en su mensaje, recordó que China se aprovechó “de la debilidad de Venezuela para comprar su petróleo con grandes descuentos”, durante más de una década bajo control de regímenes chavistas.

“Ahora Estados Unidos está tomando la iniciativa, y la inversión y la influencia estadounidense le ofrecen a Venezuela un camino hacia la prosperidad, la estabilidad y la seguridad”, dijo, en el contexto del plan de recuperación económica impulsada por EEUU, tras la captura de Maduro en enero pasado.

Pero subrayó la necesidad de elecciones libres y de “instituciones sólidas democráticas” para garantizar que el acuerdo se desarrolle en condiciones de seguridad.

"Lo he dicho una y otra vez: Delcy Rodríguez y los restos del régimen de Muaduro no pueden ser el futuro de Venezuela", dijo en otro de sus mensajes, en el que subrayó la necesdiad de las instituciones democráticas.

“Entonces, este acuerdo podrá perdurar por generaciones”, afirmó.

FUENTE: Con información de María Elvira Salazar, red X, Instagram, agencias

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