Barcelona mantiene su oferta por Julián Álvarez, pero el Atlético sigue inflexible

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, reacciona durante el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Real Madrid CF en el estadio Metropolitano de Madrid, el 12 de marzo de 2025.

BARCELONA.- A pocos días para el final del mercado, el presidente del FC Barcelona , Joan Laporta , mantiene su oferta por el delantero argentino Julián Álvarez , mientras el Atlético de Madrid sigue firme en su negativa a venderlo al club catalán.

"Es vox populi, parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto nosotros mantenemos nuestra ilusión, nuestra intención, con todos los respetos para el Atlético de Madrid, de poder fichar al jugador", afirmó Laporta este miércoles en un video difundido por el club catalán.

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"Mantenemos nuestra propuesta, nuestra oferta al Atlético de Madrid y ojalá haya un entendimiento entre los dos clubes, entre todos nosotros", añadió el presidente azulgrana.

La oferta "es importante, muy importante, porque además nuestro entrenador (Hansi Flick) tiene verdadero interés por el jugador", insistió Laporta.

Según la prensa local, el Barça podría haber ofrecido unos 100 millones de euros (115 millones de dólares) por Álvarez, que llegó al Atlético en 2024 procedente del Manchester City por cerca de 85 millones de euros (98 millones de dólares).

El delantero argentino, con contrato hasta 2030 con el Atlético, ha sido el elegido desde el principio por el club catalán para cubrir el hueco dejado por las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres.

Julián o nada

Las declaraciones de Laporta llegan después de que, según la prensa española, el presidente azulgrana afirmara en una reunión con Flick y el director deportivo Deco que el nuevo 9 tenía que ser Julián o nadie.

"Creo que el presidente (Joan Laporta) ayer hizo una declaración clara y (el director deportivo) Deco y yo estamos totalmente de acuerdo", afirmó Flick este miércoles en rueda de prensa, en aparente alusión a esa reunión.

Flick admitió que probablemente tendrán que buscar "soluciones para algunas situaciones" si no llega un delantero centro, pero que tiene jugadores de calidad suficiente para eso.

"Nos gustaría entendernos con el Atlético", añadió Laporta este miércoles, "para que, si venden al jugador, que sea el Barça quien pueda adquirir los servicios de Julián Álvarez".

El Atlético, no obstante, sigue firme en su decisión de no vender al jugador.

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"Nuestro consejero delegado (Miguel Ángel Gil Marín) ha dejado clara la postura del club a este respecto hasta en tres apariciones públicas este verano", se limitaron a afirmar fuentes del club rojiblanco este miércoles a la AFP.

"No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150, ni de 200", había afirmado Gil Marín en una entrevista con los medios del club.

El Atlético ya rechazó una oferta de 150 millones de euros (172,5 millones de dólares) del Real Madrid por el jugador.

Según el club merengue, los colchoneros les remitieron a la cláusula de rescisión del jugador de 500 millones de euros (577 millones de dólares).

Abucheos a Julián

El Atlético ha llegado a denunciar al Barcelona ante la FIFA y, según los medios españoles, también ante la Federación Española por los contactos del club catalán con Álvarez.

Estos contactos se habrían producido fuera de los plazos que se contemplan para ello.

En medio de este toma y dame, el jugador no se entrenó este miércoles con su equipo por una indisposición, tres días después del duro recibimiento por parte de la afición rojiblanca en el Metropolitano en el partido contra el Villarreal.

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Julián, que se mostró muy serio en el tiempo que estuvo en el banquillo, había mostrado durante el Mundial su deseo de salir del Atlético, lo que ha molestado sobremanera a los hinchas rojiblancos.

El técnico rojiblanco, Diego Simeone, ha insistido en varias ocasiones que Julián es una pieza clave para su equipo, pero no perdió la ocasión de defenderlo el domingo pasado.

"Para ganar títulos se necesitan delanteros importantes, nosotros lo tenemos y lo tenemos que cuidar", sentenció.

FUENTE: AFP