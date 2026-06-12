sábado 13  de  junio 2026
ESPERANZA

Estados Unidos vuelve a revolucionar el fútbol

Hay que decirlo, Estados Unidos ha crecido como selección, como proyecto y como cultura. La pasión que despierta el fútbol en la actualidad, es algo, que como lo comentó Meola hace 32 años era impensable

El centrocampista estadounidense Sebastian Berhalter, número 14, celebra la victoria en el partido de fútbol del Grupo D del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el Estadio de Los Ángeles en Inglewood el 12 de junio de 2026.&nbsp;

El centrocampista estadounidense Sebastian Berhalter, número 14, celebra la victoria en el partido de fútbol del Grupo D del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el Estadio de Los Ángeles en Inglewood el 12 de junio de 2026. 

Foto de Patrick T. Fallon / AFP
Por CRISTIAN ECHEVERRIA

LOS ÁNGELES - ESPECIAL. El arranque del Mundial ha dejado más secuelas que escuelas en cuanto a fútbol se refiere. En la actualidad del tema, hay verdades irrefutables. La localía pesa siempre y cuando exista trabajo de por medio.

Al parecer la continuidad de los técnicos ha producido buenos réditos en Concacaf, a expensas del debut de Curazao, Haití y Panamá. Pero en el Mundial de la Concacaf, los anfitriones cumplieron a cabalidad, al menos en la inauguración.

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México ganó su primer juego de inauguración mundialista en su octavo intento, Canadá suma el primer punto de su andar copero luego de siete partidos y Estados Unidos tiene el mejor arranque de su historia, con un contundente 4-1 ante una Paraguay desconocida y que regresaba luego de 16 años a un Mundial.

El United 2026 es el Mundial de los cambios. El cierre de una era y el arranque de otra. Esta es la Copa de las 48 selecciones, el primero que abre a la propiedad múltiple de sedes. Esta es la que tendrá el mayor número de juegos en la historia y la que pone en entredicho si otra selección europea puede ganar otro título en América, tal como lo hizo Alemania en Brasil 2014.

Como lo mencionaba el ex portero estadounidense Tony Meola, el héroe de USA bajo los tres postes en 1994 “Este Mundial era impensable para nosotros hace 30 años. En el 94 jugamos en nueve sedes y hoy, esto es masivo. Nunca pasó por nuestra mente tener un Mundial así”.

“Los latinos, como siempre, son importantes en el desarrollo del fútbol”, apuntaba el exguardameta de pelo largo.

Este también es el Mundial de los regresos. Como el de Paraguay, que pese a la derrota, vuelve al escenario mundialista luego de 16 años y con la memoria salpicada por la faena del 2010, cuando llevaron a una España (luego campeona), a definir el boleto a semifinales en una cardíaca serie de penales en la ciudad de Pretoria.

La afición guaraní, huésped extraño en Los Ángeles, cumplió con su selección, que parecía peleada con la pelota.

Y junto a los guaraníes también llegó el rostro más viral de los paraguayos en Copas del Mundo. Y no, no es el exguardametaJosé Luis Chilavert, sino la bella Larissa Riquelme que ahora regresaba junto a su selección para trabajar en la cobertura del evento.

‘Quiero ser de nuevo la novia del Mundial, conquistar muchos corazones’, comentaba la modelo e influencer que con sus fotos se robó la atención del mundo hace 16 años con un personaje que se adelantó al fenómeno de las redes sociales.

Hay que decirlo, Estados Unidos ha crecido como selección, como proyecto y como cultura. La pasión que despierta el fútbol en la actualidad, es algo, que como lo comentó Meola hace 32 años era impensable.

La Concacaf ya no sueña con cumplir, ahora quiere ganar. Y esta es su oportunidad.

En 1994, el Mundial provocó el arranque de la MLS. Hoy, este Mundial, debe llevar a Estados Unidos principalmente, a pensar en lo que muchos también creen inalcanzable: ganar una Copa del Mundo para la Concacaf.

Al final de cuentas los resultados sí cuentan. Y en una Copa del Mundo con muchos anfitriones, hablando de títulos, no es lo mismo ser dueño de la casa que ser dueño del balón.

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