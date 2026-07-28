Roberto Mancini regresa como seleccionador de Italia tras la crisis de la Nazionale

Italia inició una nueva etapa en su selección nacional con el regreso de Roberto Mancini como entrenador y el nombramiento de Claudio Ranieri como director técnico. La decisión fue anunciada por el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, con el objetivo de poner fin a la crisis deportiva que atraviesa la Azzurra tras quedar fuera de los tres últimos Mundiales.

La búsqueda del nuevo seleccionador estuvo marcada por varios giros. Paolo Maldini, quien ejercía como director técnico junto al brasileño Leonardo, intentó primero convencer a Pep Guardiola para asumir el cargo, incluso con la posibilidad de aumentar el presupuesto destinado al entrenador. Sin embargo, el técnico español rechazó la propuesta.

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Una elección marcada por la crisis

Tras la negativa de Guardiola, la federación apostó por Andrea Pirlo, pero su posible nombramiento generó una fuerte polémica debido a un contrato publicitario con una empresa rusa de apuestas deportivas y a las dudas sobre su trayectoria como entrenador. Ante el creciente rechazo, el excentrocampista anunció públicamente que dejaba de ser candidato al cargo.

Las diferencias entre Giovanni Malagò y Paolo Maldini sobre quién debía dirigir a la selección terminaron provocando la dimisión del exdefensa, apenas unos días después de haber asumido como director técnico. Finalmente, el presidente de la FIGC impuso su criterio y confirmó el regreso de Roberto Mancini, acompañado por Claudio Ranieri en la nueva estructura deportiva.

Mancini vuelve al banquillo de la selección italiana después de haber conquistado la Eurocopa de 2021, aunque su salida en 2023 para dirigir a Arabia Saudita dejó una profunda decepción entre dirigentes y aficionados. Meses después, el propio entrenador reconoció públicamente que abandonar la Nazionale había sido un error y aseguró que dirigir a Italia era “lo más bonito del mundo”.

La crisis deportiva se agravó tras los ciclos de Luciano Spalletti y Gennaro Gattuso. Aunque este último logró cierta estabilidad, no pudo evitar que Italia volviera a fracasar en el repechaje y quedara fuera del Mundial 2026 tras perder frente a Bosnia y Herzegovina. Ese nuevo revés provocó la salida de Gattuso, Gianluigi Buffon como manager general y Gabriele Gravina como presidente de la FIGC.

Con Roberto Mancini y Claudio Ranieri al frente del nuevo proyecto, Italia intentará recuperar el prestigio perdido y devolver a la tetracampeona del mundo al primer plano del fútbol internacional tras años de resultados decepcionantes.

FUENTE: AFP