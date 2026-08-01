sábado 1  de  agosto 2026
MIGRACIÓN

EEUU anuncia pago de fianzas de hasta 20.000 dólares para visas de turismo y negocios de 50 países

La medida afecta a países de África occidental y oriental, como Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda; y cuatro países de América: Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela

Un agente de ICE dirige a los pasajeros mientras otros agentes de ICE y miembros de la TSA revisan las identificaciones en el mostrador de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el 28 de marzo de 2026 en Atlanta, Georgia.

Un agente de ICE dirige a los pasajeros mientras otros agentes de ICE y miembros de la TSA revisan las identificaciones en el mostrador de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el 28 de marzo de 2026 en Atlanta, Georgia.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Gobierno de Estados Unidos anunció que impondrá fianzas de hasta 20.000 dólares para nacionales de unos 50 países, en su mayoría africanos, que quieran solicitar visados de turismo y negocios, según indicó el Departamento de Estado.

La medida hace parte de un programa piloto que entró en vigor en agosto del año pasado y afecta a quienes solicitan visados B-1/B-2 para viajar a EEUU, procedentes principalmente de países de África occidental y oriental, como Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda, así como de cuatro países de América: Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela.

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El Gobierno publicó el cambio el viernes en el Registro Federal y entrará en vigor el próximo lunes. Los funcionarios consulares tendrán discreción a la hora de decidir el monto de la fianza que se les exigirá a los solicitantes, que podrá ser de 10.000, 15.000 o 20.000 dólares, según detalla el documento.

Pagar monto para solicitar visa

Bajo este programa, los solicitantes deben pagar el monto para poder solicitar un visado. El dinero será manejado por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado y, según el Gobierno, les será devuelto una vez concluyan su estancia en Estados Unidos.

El Gobierno de Trump presenta la medida como parte de su campaña para reducir la inmigración y asegura que se aplica a países cuyos ciudadanos suelen permanecer en EEUU más tiempo del autorizado por sus visados.

Según señaló el Departamento de Estado, durante este primer año piloto, se identificaron 20.000 solicitudes que debían pagar fianza y la mitad de ellas decidieron abandonar el proceso y no pedir un visado.

A su vez, esta restricción produjo una reducción del 83% de solicitudes de visas de turismo y negocios concedidas en los países afectados, agregó el documento.

Organizaciones defensoras de los migrantes denuncian que las fianzas crean una barrera económica para las vías legales de entrada a EEUU y perjudican especialmente a ciudadanos de países pobres y de mayoría negra.

FUENTE: Con información de EFE

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