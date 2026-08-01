sábado 1  de  agosto 2026
ESTAMPIDA

Miles de migrantes regresan a Marruecos tras la entrada masiva a España

Pero miles de migrantes quedan en las calles de Ceuta. Al menos 67 de estos migrantes han fallecido y sus cadáveres se han recuperado en las costas ceutíes

Vista de las decenas de miles de personas que llegaron a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos.

Vista de las decenas de miles de personas que llegaron a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos.

Marcos Moreno / Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID — Más de 48,000 migrantes, de los 50,000 que autoridades españolas aseguran cruzaron el paso fronterizo en Ceuta, han refgresado a Marruecos, tras el anunciado acuerdo entre ambos países para su repatriación inmediata y la falta de suministros para cubrir sus necesidades básicas.

En efecto, después de que desde el pasado jueves entrasen irregularmente a Ceuta, ciudad situada en el norte de África, unos 50.000 migrantes procedentes de Marruecos, según estimaciones del ministerio de Interior español, alrededor de 48.000 de esas personas han optado por volver de manera voluntaria después de días sin poder cubrir ninguna necesidad básica.

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Tanto el Ejército como la Policía de la ciudad autónoma española están llevando a cabo diferentes batidas por zonas de la localidad, donde se tiene constancia de la presencia de pequeños asentamientos ilegales de migrantes.

Miles de migrantes cruzaron durante la noche desde Marruecos al enclave español de Ceuta, en el norte de África, según informó una fuente policial el 31 de julio, justo cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se preparaba para llegar para gestionar la última crisis migratoria en la frontera.

Miles de migrantes cruzaron durante la noche desde Marruecos al enclave español de Ceuta, en el norte de África, según informó una fuente policial el 31 de julio, justo cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se preparaba para llegar para gestionar la última crisis migratoria en la frontera.

Los militares, por su parte, les están indicando que es necesario que acudan a la frontera y les están haciendo ver que no se va a regularizar su situación.

Miles en las calles

Por su parte, el presidente de Ceuta, el conservador Juan Jesús Vivas, advirtió hoy que la ciudad "no ha recuperado" la normalidad porque todavía hay "miles de personas" por las calles, por lo que sostuvo que la crisis "sigue abierta".

Vivas instó al Gobierno de Pedro Sánchez a que tenga una respuesta "firme, contundente e inmediata" y que utilice todos los instrumentos jurídicos y operativos al alcance del Estado.

"Ceuta y Melilla son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano y esa singularidad debe tener un reflejo efectivo en la normativa y en los medios con los que cuentan, por lo que tenemos que sentar las bases para que esto no vuelva a repetirse", subrayó.

Hasta este sábado, al menos 67 de estos migrantes han fallecido y sus cadáveres se han recuperado en las costas ceutíes, según los datos facilitados por las autoridades en esa localidad.

La Guardia Civil mantiene un rastreo constante para localizar más cadáveres en la zona cercana al espigón fronterizo del Tarajal, en la frontera de Ceuta con Marruecos, por donde cruzaron a nado.

Con esta última cifra de fallecidos, se eleva a 99 el número de migrantes que murieron en lo que va de 2026 intentando entrar al país nadando a través de esta ciudad española.

FUENTE: Con información de EFE

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