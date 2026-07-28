La promesa de Cucurella se hace realidad: lleva a Luis de la Fuente tatuado en el brazo

Marc Cucurella, en el terreno de juego antes de la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina

Marc Cucurella cumplió una de las promesas más llamativas realizadas durante el Mundial 2026 al tatuarse el rostro del seleccionador español, Luis de la Fuente, después de que España conquistara su segundo título mundial. El defensa compartió el momento en sus redes sociales con un mensaje breve: “Promesa cumplida”.

El tatuaje fue realizado en el codo de su brazo izquierdo y muestra a Luis de la Fuente sosteniendo la Copa del Mundo, en homenaje al histórico triunfo conseguido por la selección española en Estados Unidos, México y Canadá.

La promesa de Cucurella tras el título mundial

Durante la concentración de la selección en el Mundial, Cucurella había asegurado que se tatuaría la cara del entrenador si España levantaba el trofeo. Tras la victoria en la final, el futbolista decidió cumplir su palabra y publicó varios vídeos del proceso en su cuenta de Instagram.

La publicación generó numerosas reacciones entre compañeros y figuras del deporte español. Mikel Merino calificó el gesto de “histórico” y acompañó su comentario con emoticonos de una llama y una cara riendo, mientras que el tenista Carlos Alcaraz respondió con un mensaje de admiración y un aplauso.

A lo largo del torneo, otros integrantes de la selección como Borja Iglesias, Yeremy Pino y Álex Baena también se sumaron a la promesa de tatuarse al seleccionador en caso de conquistar el Mundial.

Sin embargo, hasta el momento, Cucurella ha sido el único futbolista que ha cumplido públicamente con ese compromiso, inmortalizando en su piel a Luis de la Fuente como recuerdo de una de las mayores gestas en la historia del fútbol español.

FUENTE: AFP