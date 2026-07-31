viernes 31  de  julio 2026
ABRE SUS PUERTAS

Hialeah reinaugura parque acuático Bucky Dent tras siete años cerrado

La instalación reabre con piscinas infantiles, chorros de agua, río lento y dos grandes toboganes. La entrada será gratuita hasta el 13 de agosto.

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, reinaugura parque acuático Bucky Dent.&nbsp;

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, reinaugura parque acuático Bucky Dent. 

CESAR MENENDEZ DLA
Area de chorros de agua en Bucky Dent Park.&nbsp;

Area de chorros de agua en Bucky Dent Park. 

CESAR MENENDEZ DLA
El parque tiene dos toboganes por deslizarse hasta el agua.&nbsp;

El parque tiene dos toboganes por deslizarse hasta el agua. 

CESAR MENENDEZ DLA
Niño se desliza por un tobogán del parque Bucky Dent de Hialeah.&nbsp;

Niño se desliza por un tobogán del parque Bucky Dent de Hialeah. 

CESAR MENENDEZ DLA
Una de las piscinas del parque Bucky Dent en Hialeah.&nbsp;

Una de las piscinas del parque Bucky Dent en Hialeah. 

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.— La ciudad de Hialeah reinauguró este viernes 31 de julio el parque acuático Bucky Dent, que vuelve a recibir al público después de permanecer cerrado durante siete años y tras una amplia renovación de sus instalaciones.

El alcalde Bryan Calvo encabezó la ceremonia de reapertura y el corte de cinta, acompañado por funcionarios municipales, trabajadores de la ciudad y familias de la comunidad.

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“Después de siete años, Bucky Dent Water Park, ubicado en el 2240 West 60th Street, finalmente vuelve a abrir, y las familias de Hialeah tendrán nuevamente un lugar para nadar, reunirse y disfrutar juntas”, afirmó Calvo.

El alcalde señaló que la recuperación del complejo fue una de las prioridades de su administración y destacó que los trabajos pudieron completarse en pocos meses gracias al esfuerzo de los empleados municipales.

“Es testimonio del gran equipo que hemos podido formar. Todo el mundo estuvo trabajando; ayer terminaron a las 11 de la noche, pero se pudo lograr a tiempo para que las personas lo disfruten este verano”, expresó.

Entrada gratuita durante dos semanas

La entrada al parque será gratuita desde este viernes 31 de julio hasta el jueves 13 de agosto, únicamente durante los días programados de funcionamiento.

El centro abrirá los martes y jueves, de 11:30 a.m. a 5:30 p.m., y los sábados y domingos, de 12:30 p.m. a 6:30 p.m.

Durante la jornada inaugural, el parque ofreció actividades familiares. Las primeras 100 personas recibieron un vale para comida y otro para postre.

La ciudad no informó cuál será el precio regular de la entrada ni los métodos de pago que se aplicarán después del periodo gratuito. El complejo cuenta con puestos de comida y concesiones a precios accesibles, y estacionamiento.

Una de las piscinas del parque Bucky Dent en Hialeah.

Una de las piscinas del parque Bucky Dent en Hialeah.

Nuevas bombas, filtros y áreas renovadas

Calvo explicó que prácticamente todos los sistemas del parque necesitaban reparaciones o reemplazos, incluidas las bombas de filtración, los filtros, los equipos de las piscinas, los dispositivos que expulsan agua y los vestuarios.

“Todo tenía problemas. Hubo que instalar bombas nuevas para la filtración, filtros nuevos y reemplazar todos los equipos del área de actividades”, sostuvo.

También fueron reparados los sistemas de aire acondicionado y otras instalaciones. Según el alcalde, el parque se encuentra actualmente “funcionando al 100%”, aunque la ciudad prevé incorporar nuevas atracciones y mejoras durante el cierre de la temporada de invierno.

Calvo indicó que la reapertura se retrasó aproximadamente una semana debido al proceso de inspección y aprobación del Departamento de Salud.

Niño se desliza por un tobogán del parque Bucky Dent de Hialeah.

Niño se desliza por un tobogán del parque Bucky Dent de Hialeah.

Toboganes, piscina infantil y río lento

Bucky Dent Water Park dispone de dos toboganes acuáticos de aproximadamente 30 pies —9,1 metros— de altura, una piscina principal y una zona diseñada para los niños más pequeños.

El área infantil incluye una piscina de poca profundidad y un parque de chorros de agua donde los menores pueden jugar y refrescarse. El complejo también cuenta con un río lento, zonas de descanso y espacios accesibles para personas en silla de ruedas.

El parque forma parte de un centro recreativo más amplio que incluye gimnasio, edificio techado para actividades comunitarias, parque infantil tradicional, baños públicos y campos para la práctica de sóftbol y otros deportes al aire libre.

La ciudad también retomará las clases de natación y se permitirá que equipos de escuelas locales utilicen las piscinas para sus entrenamientos.

“Nosotros ofrecemos clases de natación como parque y también tenemos acuerdos con escuelas que vienen a entrenar aquí. Esos dos servicios van a regresar”, explicó Calvo.

[email protected]

Area de chorros de agua en Bucky Dent Park.

Area de chorros de agua en Bucky Dent Park.

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