Inter Miami nombra a Cristian “Kily” González como nuevo técnico de Lionel Messi

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, se lamenta luego de fallar un tiro penal en un partido ante Nashville, el 15 de agosto de 2026.

Inter Miami anunció este jueves el nombramiento del argentino Cristian “Kily” González como nuevo entrenador del primer equipo, en sustitución del interino Guillermo Hoyos, con la misión de recuperar al vigente campeón de la MLS tras una mala racha posterior al Mundial.

El club de Florida confirmó que llegó a un acuerdo con González, de 52 años, para asumir las riendas del equipo en una etapa complicada de la temporada. Sin embargo, Guillermo Hoyos continuará temporalmente en el cargo hasta que el nuevo técnico obtenga su permiso de trabajo en Estados Unidos.

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“Inter Miami CF anunció hoy que llegó a un acuerdo con Cristian Alberto ‘Kily’ González para convertirse en el nuevo entrenador del primer equipo”, informó la institución.

Kily González, un argentino de Rosario como Messi

La llegada de González tiene un componente especial, ya que el exfutbolista también nació en Rosario, ciudad natal de Lionel Messi.

Durante su etapa como jugador, el Kily González se desempeñó como extremo izquierdo y defendió las camisetas de importantes clubes europeos como Inter de Milán, Valencia y Zaragoza. Además, disputó 56 partidos con la selección argentina entre 1995 y 2005.

Tras retirarse, inició su carrera como entrenador en 2020 y dirigió a tres clubes argentinos antes de aceptar el desafío de llegar a la MLS.

Inter Miami busca reaccionar en la MLS

El nombramiento de González se produce después de una serie de malos resultados para el conjunto de Messi.

Inter Miami ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y, aunque permanece segundo en la Conferencia Este, ya se encuentra a 10 puntos del líder Nashville.

La situación se complicó después de la pausa de mitad de temporada por el Mundial, pese a que el club reforzó una plantilla repleta de estrellas con la incorporación del brasileño Casemiro, procedente del Manchester United.

González tendrá ahora el desafío de recuperar la regularidad del equipo y mantener las aspiraciones del campeón de la MLS.

El entrenador del Inter Miami, el argentino Guillermo Hoyos, previo a un juego de la Leagues Cup, el 12 de agosto de 2026. RICH STORRY / GETTY IMAGES vía AFP

Guillermo Hoyos recibe una sanción

El cambio en el banquillo se produce mientras Hoyos recibió este jueves una suspensión de un partido y una multa por las reiteradas infracciones de Inter Miami relacionadas con los horarios de inicio de los segundos tiempos.

La MLS sancionó al club por regresar repetidamente tarde al terreno de juego después del descanso.

Hoyos, quien anteriormente ocupaba el cargo de director deportivo del Inter Miami y es amigo de larga data de Messi, asumió el puesto de entrenador interino en abril, después de la salida de Javier Mascherano por motivos personales.

El club agradeció especialmente a Hoyos por su compromiso durante este periodo y destacó su disposición para asumir temporalmente la dirección del equipo.

Con la llegada del Kily González, Inter Miami espera recuperar su mejor versión y volver a pelear por los primeros puestos de la MLS junto a Lionel Messi.