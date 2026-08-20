jueves 20  de  agosto 2026
Fútbol

Messi vuelve a marcar tras la muerte de su padre y rescata un empate para Inter Miami

Lionel Messi marcó por primera vez desde la muerte de su padre en el empate 2-2 del Inter Miami ante Philadelphia Union en la MLS.

Lionel Messi #10 del Inter Miami CF calienta antes del partido contra el Philadelphia Union en el Subaru Park el 19 de agosto de 2026 en Chester, Pensilvania.&nbsp;

Lionel Messi #10 del Inter Miami CF calienta antes del partido contra el Philadelphia Union en el Subaru Park el 19 de agosto de 2026 en Chester, Pensilvania. 

Isaiah Vazquez/Getty Images/AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Lionel Messi volvió a celebrar un gol este miércoles, por primera vez desde el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, al marcar en el empate 2-2 del Inter Miami ante Philadelphia Union, por la vigésima jornada de la MLS.

El argentino fue protagonista de los dos goles de su equipo y evitó una nueva derrota del conjunto de Florida, que acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar.

Lee además
El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, se lamenta luego de fallar un tiro penal en un partido ante Nashville, el 15 de agosto de 2026.
FÚTBOL

Messi falla penal y el Inter Miami recibe paliza a manos del Nashville
El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, escupe agua durante un partido amistoso en Medellín, el 31 de enero de 2026.
FÚTBOL

Tras decepción en la Leagues Cup, Messi y el Inter Miami ponen la mira en la MLS

Messi puso el 2-1 provisional en el minuto 26 con una espectacular jugada individual. El delantero recortó al defensor Kai Wagner y sacó un potente zurdazo al palo contrario. Tras marcar, tuvo una celebración contenida junto a sus compañeros y señaló con las manos hacia el cielo.

El tanto tuvo un significado especial para el capitán del Inter Miami, que no había podido marcar en los dos encuentros disputados desde su regreso de Argentina tras la muerte de su padre, ocurrida el 8 de agosto.

Cinco minutos antes de su gol, Messi también había participado en el primer tanto del conjunto visitante. El argentino detectó la incursión por la banda izquierda de Luis Suárez, quien prolongó de cabeza para que el joven estadounidense Daniel Pinter definiera a bocajarro.

Philadelphia Union reaccionó y consiguió rescatar el empate gracias a los goles de Indiana Vassilev, en el minuto 11, y Neil Pierre, en el 58.

Con su tanto, Messi, de 39 años, llegó a 13 goles en la temporada y se colocó como segundo máximo goleador de la MLS, a tres del croata Petar Musa, del FC Dallas.

El Inter Miami atraviesa un momento complicado. Antes del empate en Filadelfia había sufrido una derrota 3-2 ante el León mexicano que significó su eliminación de la Leagues Cup y posteriormente cayó 4-1 frente a Nashville, encuentro en el que Messi falló un penalti.

Ante Philadelphia, el conjunto de Miami también tuvo que soportar varias ocasiones claras de los locales. El arquero canadiense Dayne St. Clair, de regreso a la titularidad en lugar del argentino Rocco Ríos Novo, fue clave para mantener con vida a su equipo.

El partido terminó además con una trifulca en el tiempo añadido que dejó dos expulsados: Cavan Sullivan, la joya de Philadelphia de apenas 16 años, y el italiano Yannick Bright, del Inter Miami.

Mientras tanto, en otro de los partidos destacados de la jornada, Chicago Fire derrotó 2-1 a Orlando City. Robert Lewandowski marcó de penalti, en un duelo que reunió a dos de las grandes figuras recién llegadas a la MLS.

Además, el chileno Alexis Sánchez debutó con el Montreal en la competición norteamericana.

Temas
Te puede interesar

En emotivo regreso de Messi, el Inter Miami queda fuera de carrera en la Leagues Cup

Messi despide a su papá con emotivo mensaje y deja en el aire su futuro en el fútbol

Sabalenka cae ante Bejlek y pone en riesgo el número uno de la WTA en Cincinnati

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis suspende a Mike Caruso , secretario del condado de Palm Beach. 
TRAS LAS REJAS

DeSantis suspende a secretario de las cortes de Palm Beach, arrestado bajo cargos de abuso sexual a menor

José Suárez, presidente y gerente general de las estaciones propiedad de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers, perdió la vida en un accidente de helicóptero en Kenia.
SINIESTRO

Muere en accidente de helicóptero en Kenia alto ejecutivo de Telemundo

El atacante argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo ante el Valencia, el 15 de septiembre de 2024.
FÚTBOL

Presidente del Atlético de Madrid confía en que Julián Álvarez "se ganará a la afición en dos partidos"

Centro de conteo de votos anticipados y por correo en la sede de la Oficina del Supervisor de Elecciones de Miami-Dade.
ELECCIONES

¿Avanza la izquierda socialista en Florida como en otros estados demócratas?

La ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, habla durante el evento Venezuela Energy Week este miércoles, en Houston, Estados Unidos.
ECONOMÍA

Ministra de Petróleo de Venezuela promueve en EEUU amplias inversiones en crudo y gas

Te puede interesar

Byron Donalds y David Jolly
ELECCIONES 2026

Donalds y Jolly activan campaña por Florida con actos en South Miami y Tampa

Por Daniel Castropé
Angie Nixon
ELECCIONES 2026

Quién es Angie Nixon, la progresista que intenta romper el dominio republicano en Florida

Enrique García, exoficial de la Dirección General de Inteligencia de Cuba (DGI) y exagente de la CIA y Raúl Guillermo Castro Rodríguez, conocido como El Cangrejo, señalado por narcotráfico.
EXCLUSIVA

Ser mensajero del régimen no exime al "Cangrejo" de estar bajo lupa de EEUU

José Suárez, presidente y gerente general de las estaciones propiedad de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers, perdió la vida en un accidente de helicóptero en Kenia.
SINIESTRO

Muere en accidente de helicóptero en Kenia alto ejecutivo de Telemundo

La normativa entrará en vigencia el 18 de septiembre de 2026, de acuerdo con USCIS.
MIGRACIÓN

Cambios en formulario para residencia permanente incluyen información sobre carga pública