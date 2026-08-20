Messi vuelve a marcar tras la muerte de su padre y rescata un empate para Inter Miami

Lionel Messi #10 del Inter Miami CF calienta antes del partido contra el Philadelphia Union en el Subaru Park el 19 de agosto de 2026 en Chester, Pensilvania.

Lionel Messi volvió a celebrar un gol este miércoles, por primera vez desde el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, al marcar en el empate 2-2 del Inter Miami ante Philadelphia Union, por la vigésima jornada de la MLS.

El argentino fue protagonista de los dos goles de su equipo y evitó una nueva derrota del conjunto de Florida, que acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar.

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Messi puso el 2-1 provisional en el minuto 26 con una espectacular jugada individual. El delantero recortó al defensor Kai Wagner y sacó un potente zurdazo al palo contrario. Tras marcar, tuvo una celebración contenida junto a sus compañeros y señaló con las manos hacia el cielo.

El tanto tuvo un significado especial para el capitán del Inter Miami, que no había podido marcar en los dos encuentros disputados desde su regreso de Argentina tras la muerte de su padre, ocurrida el 8 de agosto.

Cinco minutos antes de su gol, Messi también había participado en el primer tanto del conjunto visitante. El argentino detectó la incursión por la banda izquierda de Luis Suárez, quien prolongó de cabeza para que el joven estadounidense Daniel Pinter definiera a bocajarro.

Philadelphia Union reaccionó y consiguió rescatar el empate gracias a los goles de Indiana Vassilev, en el minuto 11, y Neil Pierre, en el 58.

Con su tanto, Messi, de 39 años, llegó a 13 goles en la temporada y se colocó como segundo máximo goleador de la MLS, a tres del croata Petar Musa, del FC Dallas.

El Inter Miami atraviesa un momento complicado. Antes del empate en Filadelfia había sufrido una derrota 3-2 ante el León mexicano que significó su eliminación de la Leagues Cup y posteriormente cayó 4-1 frente a Nashville, encuentro en el que Messi falló un penalti.

Ante Philadelphia, el conjunto de Miami también tuvo que soportar varias ocasiones claras de los locales. El arquero canadiense Dayne St. Clair, de regreso a la titularidad en lugar del argentino Rocco Ríos Novo, fue clave para mantener con vida a su equipo.

El partido terminó además con una trifulca en el tiempo añadido que dejó dos expulsados: Cavan Sullivan, la joya de Philadelphia de apenas 16 años, y el italiano Yannick Bright, del Inter Miami.

Mientras tanto, en otro de los partidos destacados de la jornada, Chicago Fire derrotó 2-1 a Orlando City. Robert Lewandowski marcó de penalti, en un duelo que reunió a dos de las grandes figuras recién llegadas a la MLS.

Además, el chileno Alexis Sánchez debutó con el Montreal en la competición norteamericana.