jueves 27  de  agosto 2026
TRAGEDIA

EEUU intensifica búsqueda de 90 estadounidenses tras inundaciones en Nepal

El Departamento de Estado de EEUU informó que coordina con las autoridades de Nepal para localizar a sus ciudadanos y confirmó tres fallecidos

Una vista aérea muestra casas anegadas por el lodo tras unas inundaciones repentinas en Devighat, municipio de Bidur —en la confluencia de los ríos Trishuli y Tadi, en el distrito nepalí de Nuwakot—, el 27 de agosto de 2026. La agencia de gestión de desastres de Nepal informó que 823 personas permanecían incomunicadas el 27 de agosto, más de 24 horas después de que una inundación mortal arrasara la zona fronteriza con el Tíbet.

Una vista aérea muestra casas anegadas por el lodo tras unas inundaciones repentinas en Devighat, municipio de Bidur —en la confluencia de los ríos Trishuli y Tadi, en el distrito nepalí de Nuwakot—, el 27 de agosto de 2026. La agencia de gestión de desastres de Nepal informó que 823 personas permanecían incomunicadas el 27 de agosto, más de 24 horas después de que una inundación mortal arrasara la zona fronteriza con el Tíbet.

AFP
Por María Graterol

KATMANDÚ.- Alrededor de 90 ciudadanos estadounidenses permanecen desaparecidos tras las devastadoras inundaciones y deslizamientos registrados en la frontera entre Nepal y la región autónoma china del Tíbet, informó este jueves el Departamento de Estado de Estados Unidos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

“Estamos en busca de 90 estadounidenses que podrían haber sido afectados por las inundaciones”, declaró un portavoz del Departamento de Estado, quien confirmó además que tres ciudadanos estadounidenses murieron a consecuencia del desastre.

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Las embajadas de Estados Unidos en Nepal y China están “colaborando estrechamente con agencias de viajes y autoridades locales” para localizar a los ciudadanos estadounidenses que se encontraban en las zonas afectadas y brindar asistencia a quienes hayan sobrevivido.

Cientos de muertos y desaparecidos

El desastre se produjo el miércoles en una zona montañosa próxima a la frontera entre Nepal y China, cuando un colapso glaciar desencadenó una enorme corriente de agua, hielo, rocas y lodo que descendió hacia los valles y arrasó comunidades, carreteras y puentes.

Las autoridades nepalíes reportaron este jueves cientos de fallecidos y centenares de desaparecidos, mientras que las autoridades chinas informaron de víctimas y personas desaparecidas en la región del Tíbet.

Rescatistas en una de las zonas impactadas por el brutal deslave en Nepal.

Rescatistas en una de las zonas impactadas por el brutal deslave en Nepal.

Según datos difundidos por las autoridades nepalesas y recogidos por medios internacionales, entre los desaparecidos se encuentran cientos de turistas y peregrinos extranjeros. La zona es utilizada por viajeros que se desplazan entre Nepal y el Tíbet, incluidos quienes se dirigen hacia el monte Kailash y el lago Manasarovar, lugares sagrados para varias religiones.

El número de víctimas continúa aumentando a medida que los equipos de emergencia logran acceder a sectores que permanecían incomunicados. Las operaciones de rescate se han visto obstaculizadas por la destrucción de puentes y carreteras y por las difíciles condiciones geográficas.

Un colapso glaciar provocó la tragedia

Las primeras informaciones apuntaron a que un movimiento sísmico podía haber desencadenado el desastre. Sin embargo, evaluaciones posteriores del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) determinaron que el fenómeno registrado inicialmente como un terremoto estuvo asociado al colapso repentino de hielo y roca de origen glaciar, que generó posteriormente un devastador flujo de escombros.

El fenómeno provocó el desbordamiento de cursos de agua y arrastró grandes cantidades de sedimentos hacia las zonas habitadas. Imágenes difundidas por medios internacionales muestran viviendas sepultadas por el lodo, vehículos arrastrados por la corriente y puentes destruidos.

Además, las autoridades mantienen la vigilancia sobre un área donde se habría formado una acumulación de agua debido al bloqueo de un cauce, lo que podría representar un nuevo riesgo para las comunidades ubicadas aguas abajo.

Equipos de rescate rastrearon las zonas devastadas el 27 de agosto en busca de más de 1300 personas desaparecidas un día después de que las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra a lo largo de la frontera entre Nepal y el Tíbet causaran la muerte de al menos 273 personas y arrasaran pueblos enteros.

Equipos de rescate rastrearon las zonas devastadas el 27 de agosto en busca de más de 1300 personas desaparecidas un día después de que las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra a lo largo de la frontera entre Nepal y el Tíbet causaran la muerte de al menos 273 personas y arrasaran pueblos enteros.

Ayuda para Nepal

Estados Unidos anunció el miércoles una ayuda de 500,000 dólares para Nepal, luego de que las autoridades del país solicitaran asistencia internacional para enfrentar la emergencia.

Los recursos serán destinados principalmente a asistencia humanitaria, mientras Washington también envió a Katmandú a un experto en respuesta ante emergencias para colaborar con las autoridades locales.

El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó su solidaridad con las víctimas y afirmó que Estados Unidos está preparado para proporcionar a Nepal la asistencia humanitaria necesaria.

La embajada estadounidense en Nepal también pidió a sus ciudadanos que se encontraban en las áreas afectadas que, si tienen posibilidad de comunicarse, contacten a familiares, hoteles, guías turísticos o empresas de excursiones. Las autoridades advirtieron que las comunicaciones permanecen severamente afectadas en varias zonas.

Los equipos de rescate, apoyados por helicópteros del Ejército de Nepal, continúan las operaciones para localizar sobrevivientes y trasladar ayuda a las comunidades aisladas. Naciones Unidas también anunció el envío de suministros y personal para apoyar la respuesta humanitaria.

La emergencia afecta a una de las principales rutas turísticas y de peregrinación del Himalaya y ha dejado una extensa zona de destrucción en ambos lados de la frontera. Las autoridades mantienen las labores de búsqueda mientras intentan establecer una cifra definitiva de muertos y desaparecidos.

FUENTE: Con información de AFP/ The Guardian/The Independent/Redes Sociales

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