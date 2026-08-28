viernes 28  de  agosto 2026
PRONÓSTICO

Dolly se convierte en la cuarta tormenta tropical de la temporada, ¿qué se puede esperar?

El ciclón mantiene vientos máximos de 40 mph y avanza rápidamente sobre aguas abiertas del Atlántico; el pronóstico anticipa una vida breve para esta tormenta

Tormenta tropical Dolly

Tormenta tropical Dolly

NHC
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Dolly se convirtió en la cuarta tormenta tropical de la temporada de huracanes 2026 en el Atlántico, pero las condiciones atmosféricas previstas para los próximos días podrían impedir que alcance una intensidad considerable y provocar su debilitamiento antes de llegar a las Antillas Menores.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) comenzó a emitir boletines sobre Dolly el jueves 27, después de que la perturbación conocida como AL96 desarrollara una circulación definida y una mayor organización de sus tormentas.

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En la actualización de las 5:00 a. m. del viernes, Dolly se encontraba cerca de la latitud 14.5 norte y la longitud 44.8 oeste, aproximadamente 1,145 millas al este de las islas de Sotavento.

Sus vientos máximos sostenidos permanecían en 40 mph, apenas por encima del umbral de 39 mph necesario para recibir un nombre. La tormenta avanzaba hacia el oeste a una velocidad considerable de 24 mph, con una presión central mínima de 1007 milibares.

No se habían emitido vigilancias ni avisos costeros, aunque el NHC recomendó a los residentes de las islas de Sotavento mantenerse atentos a su evolución.

Una tormenta de corta duración

Dolly enfrenta varios factores que podrían limitar su desarrollo. Aire seco ya comienza a penetrar en parte de su circulación, mientras la cizalladura del viento —variaciones en la velocidad o dirección de las corrientes según la altura— aumentará durante su avance hacia el oeste.

Las imágenes satelitales también sugieren que su circulación de bajo nivel podría estar perdiendo definición. Los principales modelos utilizados por el NHC coinciden en un debilitamiento gradual durante el fin de semana.

El pronóstico indica que Dolly podría convertirse en ciclón postropical el sábado por la tarde y posteriormente degenerar en una vaguada o zona alargada de baja presión. Su disipación se proyecta para el lunes.

Por esas razones, no se espera que Dolly se convierta en huracán. Sin embargo, perder su estructura tropical no significa que desaparezcan inmediatamente las lluvias o las ráfagas asociadas con sus remanentes.

El principal riesgo serían las lluvias

Las precipitaciones podrían alcanzar las islas de Sotavento entre la noche del sábado y el domingo. Después se extenderían hacia las Islas Vírgenes, Puerto Rico y La Española durante el domingo y el lunes.

El NHC advirtió sobre la posibilidad de inundaciones repentinas, particularmente en terrenos elevados. Sin embargo, la cantidad y distribución de las lluvias dependerán de cuánto conserve la perturbación al acercarse al Caribe.

Florida no figura dentro del área de impacto señalada en el pronóstico actual. Dolly permanece lejos del estado y, por ahora, no representa una amenaza definida para el territorio continental estadounidense.

La temporada de 2026 había producido previamente las tormentas tropicales Arthur, Bertha y Cristobal.

La formación de Dolly ocurre cerca del comienzo del periodo climatológicamente más activo del calendario ciclónico del Atlántico, que normalmente se extiende desde finales de agosto hasta comienzos de octubre.

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