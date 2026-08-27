MIAMI. — La prevista incorporación de 24 aviones F-35 a la Base de Reserva Aérea de Homestead añadió este jueves un nuevo elemento al escenario de tensiones entre Estados Unidos y Cuba, marcado en los últimos meses por vuelos de reconocimiento, movimientos navales en el Caribe y advertencias cada vez más directas desde Washington.

El congresista federal Carlos Giménez probó una cabina de simulación del F-35 Lightning II durante una demostración organizada en el suroeste de Miami-Dade. Allí defendió la sustitución de los F-16 que opera actualmente la base y vinculó las capacidades del nuevo caza con la seguridad frente al régimen cubano.

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“Este avión tiene capacidades que no tiene el F-16 y, además, es un avión que al régimen cubano no le va a gustar tener en su área”, declaró el legislador republicano, cuyo distrito comprende el extremo sur de Miami-Dade y los Cayos de Florida.

La actividad reunió al vicegobernador de Florida, Jay Collins; al presidente de Lockheed Martin Aeronautics, Orlando “OJ” Sánchez; proveedores de la compañía y representantes del sector político y empresarial.

El F-35 Lightning II es un caza de quinta generación capaz de alcanzar velocidades supersónicas. Combina tecnología furtiva, sensores avanzados, intercambio de datos y sistemas que integran información del entorno para ofrecer al piloto una visión más completa de la misión. El diseño dificulta la detección por radares enemigos y le permite ejecutar operaciones de combate, vigilancia y reconocimiento.

Lockheed Martin, fabricante del F-35, es una de las mayores compañías aeroespaciales y de defensa de Estados Unidos. Su división de Aeronáutica también participa en programas como los aviones F-16, F-22 y C-130, mientras otras áreas de la empresa desarrollan sistemas espaciales, misiles y tecnologías de seguridad.

El congresista feneral Carlos Giménez D. CASTROPÉ

Vigilancia creciente alrededor de Cuba

La presentación ocurrió pocos días después de que un dron MQ-4C Triton de la Marina estadounidense fuera rastreado durante un amplio recorrido alrededor de Cuba. La aeronave atravesó corredores próximos al estrecho de Florida y continuó por aguas situadas al sur y al oriente de la isla.

Este tipo de dron puede volar durante más de 24 horas, superar los 50.000 pies de altitud y recopilar información mediante distintos sensores. Su función principal es la vigilancia, el reconocimiento y la obtención de inteligencia marítima.

Desde febrero, aeronaves militares de Estados Unidos han acumulado más de 150 horas de operaciones de reconocimiento alrededor de Cuba, según un reporte de The Wall Street Journal. Las misiones han incluido aviones RC-135 Rivet Joint, P-8A Poseidon y drones MQ-4C Triton.

Los vuelos documentados se realizaron principalmente sobre aguas internacionales y, en algunos casos, se acercaron a unas 30 millas de la costa cubana. No existen pruebas públicas de que esas aeronaves hayan ingresado en el espacio aéreo de la isla.

La actividad ha coincidido con una mayor presencia naval estadounidense en el Caribe, donde han operado el destructor USS Gridley, el buque de combate litoral USS Billings y unidades de la 24ª Unidad Expedicionaria de Marines. Estos movimientos no demuestran por sí solos la preparación de una acción contra Cuba, pero refuerzan la capacidad operativa de Estados Unidos en la región.

Una gran ventaja

El cubanoamericano Giménez sostuvo que el componente furtivo del F-35 ofrecería una ventaja frente a los radares cubanos.

“El F-16 sí se puede detectar en radar, pero este casi no. La capacidad de este avión es muy superior a la del F-16 y es algo que necesitamos en nuestra área”, afirmó.

“Si Cuba desea lanzar algo hacia nuestra área, este avión tiene la capacidad de protegernos mucho mejor”, agregó.

Las declaraciones se producen en medio de informes sobre una posible expansión de las capacidades cubanas con drones y de acusaciones estadounidenses relacionadas con instalaciones de inteligencia vinculadas a Rusia y China. Esas versiones han sido rechazadas por La Habana y Pekín.

A mediados de agosto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó durante una visita a Panamá que Cuba estaba “advertida” y acusó al régimen de permitir que actores extranjeros realizaran labores de espionaje desde la isla. También indicó que la administración estadounidense no descartaba opciones militares.

Reemplazo a la vista

Aunque Giménez y los representantes de Lockheed Martin celebraron la futura presencia del F-35 en el sur de Florida, el proceso aún no ha concluido.

El Departamento de la Fuerza Aérea anunció el 8 de mayo que Homestead fue escogida como ubicación candidata para reemplazar 24 F-16 Fighting Falcon por igual número de F-35A. La decisión final permanece sujeta al proceso estratégico de emplazamiento y a una evaluación de impacto ambiental.

Si el proyecto recibe aprobación definitiva, la capacidad operativa inicial está prevista para el otoño de 2034 y la plena capacidad para 2035.

“Es muy importante porque tenemos más F-35 que cualquier otro avión; es la columna vertebral de nuestras Fuerzas Aéreas”, señaló Giménez.

Collins presentó el proyecto como una combinación de “seguridad nacional, seguridad estatal y seguridad económica”. Sánchez destacó, por su parte, el peso de Florida dentro de las operaciones de Lockheed Martin.

“Cuando pienso en el F-35, pienso en Florida”, afirmó el ejecutivo. Según cifras de la compañía, el programa mantiene 162 instalaciones de proveedores, respalda más de 30.500 empleos directos e indirectos y genera un impacto económico anual superior a 23.000 millones de dólares en el estado.