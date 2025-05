Jurgen Klopp NO entrenará a la Roma: el técnico alemán desmiente rumores de regreso al banquillo

El reconocido técnico alemán Jurgen Klopp no tiene ningún acuerdo con la AS Roma para convertirse en su próximo entrenador, pese a los rumores difundidos recientemente por algunos medios italianos.

El agente de Jurgen Klopp desmiente categóricamente: “Esa noticia no es cierta”

El representante de Klopp, Marc Kosicke, fue claro al hablar con WinWinAllSports:

“¿Klopp entrenará a la Roma? Esta noticia no es cierta”, sentenció el agente.

Jurgen Klopp.jpg El entonces técnico de Livenpool, Jurgen Klopp, durante una rueda de prensa el miércoles 4 de octubre de 2023, en Liverpool. Nigel French/PA vía AP

Incluso La Stampa rectificó su reporte inicial, reconociendo que había malinterpretado un vídeo publicado por el club, tomándolo erróneamente como una pista de la inminente llegada del exentrenador del Liverpool.

Klopp: sin planes de volver a entrenar tras su etapa en el Liverpool

Jürgen Klopp, de 57 años, anunció en enero de 2024 su decisión de dejar el Liverpool FC al finalizar la temporada, señalando que se estaba quedando sin energía tras una intensa etapa de nueve años repleta de éxitos. En ese momento, fue claro con sus seguidores:

“¿Volveré a trabajar como entrenador? Les diría que no”, afirmó.

"Lo que sé con certeza es que jamás, jamás, dirigiré a otro club en Inglaterra que no sea el Liverpool", sentenció.

El alemán explicó que deseaba pasar más tiempo con su esposa Ulla y disfrutar de su nueva faceta como abuelo. Desde entonces, Klopp ha asumido un rol menos exigente como director global de fútbol del Grupo Red Bull, con contrato vigente hasta 2029.

Un nuevo rol, menos estrés y sin planes inmediatos de volver

En su nuevo cargo, Klopp ha viajado a países como Japón y Brasil, supervisando proyectos relacionados con los clubes propiedad de Red Bull en todo el mundo, incluyendo equipos en Europa y Nueva York.

“Trabajo, pero no como antes. No estoy holgazaneando, aunque a veces sí. No me pierdo nada”, declaró recientemente.

Sin interés por Roma, Real Madrid ni selecciones por ahora

Aunque fue vinculado con equipos de élite como el Real Madrid o con posibles proyectos en selecciones como Alemania o Inglaterra, nada de eso ha sido una posibilidad real, según fuentes cercanas al entrenador.

Klopp ha dejado claro que, por ahora, prefiere mantenerse alejado del banquillo, disfrutando de una etapa distinta en su vida personal y profesional.