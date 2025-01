Klopp apuesta por una renovación de Salah con el Liverpool

"Así que espero que se quede en Liverpool", insistió durante su primera conferencia de prensa desde que dejó al club inglés el pasado mes de junio.

Desde el 1 de enero, Klopp se encarga de supervisar la galaxia de clubes de fútbol bajo el manto de Red Bull. El grupo austríaco de bebidas energéticas posee clubes en varios países, como el París FC de la segunda francesa, el Leipzig alemán o el New York Red Bulls en la Major League Soccer.

El Liverpool, al que Klopp dirigió durante siete temporadas, con una Champions ganada en 2019 y una Premier en 2020, lidera el campeonato inglés, así como el grupo único de la Champions.

Un recorrido que satisface el técnico alemán: "Es realmente genial que vayan tan bien, les deseo lo mejor. Miro todos los partidos que puedo (...) Es fútbol de alto nivel".

El técnico de 57 años insistió en que no tiene intención de utilizar su cargo como plataforma para entrenar en algún momento a un equipo Red Bull, aunque no descartó la posibilidad de regresar algún día a los banquillos. "No seré entrenador de un equipo Red Bull, ese es un compromiso claro".

Arsenal confirma su gran temor

El delantero brasileño Gabriel Jesus será operado "en los próximos días" después de haber sufrido el domingo una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, indicó este martes su club, el Arsenal.

El delantero-centro de 27 años se lesionó durante la derrota contra el Manchester United (1-1; 5-3 en penales) el domingo en Copa inglesa. Tuvo que ser retirado en camilla entre evidentes signos de dolor.

FUENTE: AFP