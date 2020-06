Así, el delantero argentino reconoció que le ha afectado especialmente la situación creada por la pandemia de COVID-19.

"Creo que hubo muchas cosas negativas en esta crisis, pero no puede haber nada peor que perder a las personas que más quieres, eso me crea una frustración enorme y me parece lo más injusto de todo", subrayó.

La "nueva normalidad" afecta también a los deportistas, que más allá de cumplir con las normativas recomendadas por cada país, provincia o localidad, por ahora tendrán que adaptarse a jugar sin un público que los motive.

"El fútbol, como la vida en general, pienso que no volverá a ser igual", concluyó el delantero, que con sus 19 goles ha catapultado al Barcelona a la cima, con 58 puntos. Dos más que su escolta, el Real Madrid.