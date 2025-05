Trump anuncia que hutíes de Yemen "se rindieron"; EEUU detendrá bombardeos

En respuesta, Estados Unidos, principal apoyo de Israel, lanzó ataques contra posiciones del grupo terrorista en Yemen desde enero de 2024 bajo la presidencia de Joe Biden, pero se intensificaron desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el 20 de enero pasado.

"Los hutíes anunciaron (...) que ya no quieren combatir. Simplemente no quieren pelear. Y vamos a honrar eso. Detendremos los bombardeos, y ellos se han rendido", declaró Trump en la Oficina Oval, y prometió un "anuncio muy, muy importante" antes de su viaje a Medio Oriente la próxima semana, sin dar detalles.

"Dicen que ya no estarán haciendo explotar barcos, y ese es... el propósito de lo que estábamos haciendo", apuntó el presidente estadounidense, y precisó que la información provino de una "fuente muy, muy buena".

Trump, que no ha dado detalles del pacto, sugirió que fueron los hutíes quienes dieron el primer paso y que son ellos los que se han "rendido". "Nos dijeron: por favor, no nos bombardeen más y no vamos a atacar sus barcos", explicó el mandatario, en unas declaraciones desde el Despacho Oval al recibir al nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Omán confirma

"Tras las recientes conversaciones y contactos llevados a cabo por el sultanato de Omán con Estados Unidos y las autoridades concernidas en Saná (...) los esfuerzos resultaron en un acuerdo de alto el fuego entre las dos partes", ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr Albusaidi.

"En el futuro, ninguna de las partes tendrá como objetivo a la otra, incluyendo los navíos estadounidenses" en el mar Rojo, agregó.

Los ataques de los hutíes alteraron la navegación por el Canal de Suez, una ruta por la que pasa normalmente cerca del 12% del tráfico marítimo mundial.

Tráfico marítimo mundial afectado

Estados Unidos comenzó a realizar ataques contra los hutíes a principios de 2024 bajo la presidencia del demócrata Joe Biden, y la administración del republicano Trump, que asumió en enero, ha lanzado nuevos ataques contra los rebeldes desde el 15 de marzo.

El Pentágono dijo la semana pasada que los ataques estadounidenses han alcanzado más de 1.000 objetivos en Yemen desde mediados de marzo.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, añadió que "todo siempre ha sido un tema de libertad de navegación". "Hay un grupo de individuos con armamento sofisticado que amenazan (desde Yemen) la navegación global y nuestro trabajo es conseguir que paren", afirmó.

¿Qué hay detrás?

Esta aparente concesión de Washington llega precisamente en pleno cruce de ataques entre los rebeldes hutíes e Israel, intensificada después de que el domingo un misil impactase en las inmediaciones del aeropuerto de Ben Gurión, a las afueras de Tel Aviv. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron el lunes el puerto de Hodeida y este martes han disparado contra varios objetivos más, entre ellos el aeropuerto de Saná, la capital yemení.

De hecho, los terroristas han responsabilizado también a Estados Unidos de esta última batería de bombardeos, que solo este martes habría dejado al menos tres fallecidos y cerca de 40 heridos, según las informaciones recogidas por la cadena Al Masirah, afín a los hutíes.

Los bombardeos contra Israel continuarán

Horas antes del anuncio del acuerdo, bombardeos israelíes destruyeron el aeropuerto internacional de la capital yemení, Saná, con saldo de tres muertos según el grupo terrorista.

El ataque era una respuesta al bombardeo con misiles que los hutíes habían llevado a cabo el domingo contra el principal aeropuerto internacional de Israel. Además, las fuerzas israelíes también bombardearon las centrales eléctricas en la región y una fábrica de cemento en Amrane (norte), según el canal rebelde Al-Massirah.

"Tres de los siete aviones pertenecientes a la aerolínea nacional Yemenia fueron destruidos en el aeropuerto de Saná, y el aeropuerto internacional quedó completamente destruido", dijo un funcionario de la terminal.

Por su parte, el jefe político de los hutíes, Mahdi al Mashat, prometió una respuesta "fulgurante, dolorosa y más allá de lo que el enemigo israelí pueda soportar" y advirtió que los bombardeos "continuarán".

Amenaza

Apoyados por Irán, enemigo de Israel, los hutíes están en guerra con el gobierno de Yemen desde 2014 y controlan gran parte de este país de la Península Arábiga, situado a más de 1.800 kilómetros de territorio israelí.

El lunes, los ataques israelíes contra zonas controladas por los hutíes en el oeste del país dejaron cuatro muertos, según los rebeldes.

Israel afirmó que había atacado la infraestructura hutí por quinta vez desde julio de 2024, "en respuesta a los repetidos ataques del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel".

Los hutíes, junto con los grupos terroristas Hamás y el Hezbolá libanés, forman parte de lo que Irán presenta como el "eje de la resistencia" contra Israel. Sin embargo, Teherán niega proporcionar ayuda militar a los hutíes.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, acusó a Irán de ser "directamente responsable" de los ataques de los rebeldes contra su país.

Aunque casi todos los misiles hutíes fueron interceptados por las defensas aéreas israelíes durante más de un año, el domingo un misil impactó directamente en el perímetro del Aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv.

Irán, que financia a los grupos terroristas, niega haber ayudado a los hutíes en el ataque.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press